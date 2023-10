Une famille qui a fui l’Ukraine fuit maintenant Israël pour le Canada

Dimanche soir, plus de 1 000 passagers ont été évacués d’Israël à bord de vols d’évacuation des Forces armées canadiennes (FAC), parmi lesquels une famille qui vit cette situation pour la deuxième fois.

Yuliya Tolpyhina et sa famille sont originaires de Dnipro, en Ukraine, et se sont retrouvés pris entre deux guerres sur deux continents en moins de deux ans.

Elle a déclaré à Adrian Ghobrial de CTV News, à l’intérieur de l’aéroport Ben Gurion de Tel Aviv, que cela n’avait pas été facile ces dernières années.

« Elle est née au Canada, à Toronto, il y a deux mois », a déclaré Tolpyhina, désignant le bébé qui dormait paisiblement dans ses bras. Bien que le bébé soit le seul citoyen canadien de la famille, ils ont écrit à l’ambassade et ont obtenu l’autorisation de tous embarquer sur un vol des FAC en provenance d’Israël.

Tolpyhina, son mari Zlata et leurs filles ont fui leur maison en Ukraine un mois après l’invasion russe. Ils sont d’abord arrivés en Israël, où ils ont demandé un visa d’urgence pour le Canada, qui n’est arrivé qu’en mai. Après s’être installé à Toronto, en Ontario. ils ont récemment décidé de retourner à Jérusalem pour que Tolpyhina puisse poursuivre le doctorat qu’elle y avait commencé.

Puis, samedi matin dernier, ils ont entendu un son familier.

« Quand ils ont entendu à nouveau les sirènes, c’était très dur, surtout pour les enfants plus âgés, car ils se souviennent de tout ce qu’ils ont vécu en Ukraine », a déclaré Tolpyhina.

À la suite de l’attaque du Hamas du 7 octobre, la famille a décidé qu’elle devait retourner en sécurité au Canada.

Elle a dit que cela n’a pas été facile de quitter l’Ukraine et de venir au Canada, puis de venir en Israël pour ensuite repartir. Mais ils ont reçu beaucoup de soutien tout au long de leur parcours, ce dont elle est reconnaissante.

« Bien sûr, je suis très reconnaissante de pouvoir les emmener dans un endroit sûr », a-t-elle déclaré, expliquant qu’ils avaient bien essayé d’acheter un billet d’avion pour s’envoler plus tôt dans la semaine, mais que leur vol avait été annulé par la compagnie aérienne.

Les vols annulés sont un problème qui tourmente les Canadiens qui tentent d’échapper au conflit. On estime qu’au moins 800 personnes supplémentaires attendent toujours un vol vers le Canada.

« Nous travaillons sur la liste aussi vite que possible pour que les gens embarquent sur les vols. Comme je l’ai dit, deux de plus aujourd’hui, deux de plus demain », a déclaré Lisa Stadelbauer, ambassadrice du Canada en Israël. « Et puis après cela, nous évaluerons que le besoin continuera tant que la demande sera là. »

« Ce n’est pas facile de quitter un pays pour la deuxième fois », a déclaré Tolpyhina.

« Personne ne veut que ses enfants traversent deux fois la guerre et en échappent deux fois. »

La famille a déclaré qu’elle voulait simplement ce que beaucoup d’entre nous tenons pour acquis : pouvoir élever leurs enfants sans la menace constante de guerre.



Avec des fichiers d’Alexandra Mae Jones de CTVNews.ca