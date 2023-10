Plus de 200 personnes ont été pris en otage par le Hamas le 7 octobre, selon les autorités israéliennes. L’épouse de Moshe Leimberg, Gabriela, et sa fille de 17 ans, Mia, en font partie. Dans les « Post Reports » d’aujourd’hui, nous entendons parler de la famille de Leimberg avant que la guerre n’éclate et du moment dévastateur où il a découvert qu’ils avaient été kidnappés.

Ensuite, le chef du bureau du Washington Post à Jérusalem, Steve Hendrix, explique la stratégie derrière la prise d’un si grand nombre d’otages par le Hamas, les leçons tirées des quelques personnes libérées et le dilemme auquel le gouvernement israélien est confronté alors qu’il se prépare à une invasion terrestre de Gaza, où le des otages sont présumés être détenus.

« Nous nous préparons à une incursion terrestre », a déclaré mercredi le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu dans un discours à la nation. C’était sa plus forte indication publique à ce jour qu’il ordonnerait une invasion de Gaza. « Je ne préciserai pas quand, comment, combien. … Je ne détaillerai pas non plus l’éventail des considérations, dont la plupart ne sont pas connues du public.»