Une famille prévoit d’envoyer les cendres d’un garçon de 11 ans sur la Lune pour réaliser son rêve de voyager dans l’espace | Nouvelles américaines

Les proches en deuil d’un écolier décédé à l’âge de 11 ans envisagent d’envoyer ses cendres sur la lune dans le but de réaliser son ambition de voyager dans l’espace.

Matthew Gallagher rêvait de devenir astronaute et était fasciné par le système solaire et les constellations du ciel nocturne.

La famille de Matthew, qui vit en Floride, espère honorer sa mémoire en faisant en sorte que ses cendres soient envoyées dans l’espace après sa mort inattendue alors que ses parents dormaient le 18 mai.

Ses restes incinérés doivent voyager sur le Destiny Flight to the moon, qui devrait être lancé en 2023, a rapporté le New York Post.

On espère que ses cendres seront enterrées à la surface afin que ses proches puissent se souvenir de lui chaque fois qu’ils verront la lune.

Matthew a été décrit comme une “âme généreuse” qui “a profondément touché d’innombrables autres personnes au cours de sa courte vie terrestre” sur un Page GoFundMe lancé par sa famille pour payer une mission spatiale commémorative.

La page a été créée par ses parents, Scott et Cori Gallagher, qui ont salué son “approche joyeuse et ludique de la vie”.

“Connaître Matthew était l’une des grandes bénédictions de Dieu et on ne pouvait s’empêcher de l’aimer”, a partagé son père, un marine américain.

“Matthew était le plus heureux lorsqu’il portait ses costumes de super-héros, des jeux vidéo avec sa sœur et ses amis, travaillait sur des projets avec son père et câlinait sa mère.

“Matthew adorait les dessins animés, l’espace extra-atmosphérique, le vélo tout-terrain, le hockey, le baseball, Spider-Man et jouer dehors.

« Matthieu était un jeune garçon brillant.

“Son plus grand rêve était de devenir astronaute et de voyager dans l’espace.”

Image:

Matthew rêvait de devenir astronaute



La famille espère être présente pour le lancement de la mission spatiale de Matthew et a jusqu’à présent recueilli près de 12 000 $ sur son objectif de 14 000 $.

Les parents de Matthew ont ensuite ajouté quelques photos de leur fils sur la page de collecte de fonds, en publiant : “Nous voulions juste partager le doux visage que vous aiderez à envoyer sur la lune.”

Le garçon de 11 ans, né dans une base du Corps des Marines en Californie, laisse derrière lui une sœur, Savannah, ainsi que de nombreux parents et amis.

“Il manquera beaucoup à tous ceux qui l’ont connu”, a ajouté M. Gallagher.