Une famille poursuit les entreprises de services publics du Texas pour 100 millions de dollars après la mort d’un garçon de 11 ans en raison d’une panne de courant

La famille d’un garçon de 11 ans décédé la semaine dernière dans des températures glaciales historiques au Texas poursuit deux compagnies d’électricité, alléguant qu’elles n’ont pas pris de mesures qui auraient pu empêcher sa mort.

Le fils de Maria Pineda, Cristian, est décédé mardi dans la maison mobile de la famille à Conroe, au Texas. Un avocat représentant la famille a déposé samedi un procès pour mort injustifiée de 100 millions de dollars contre l’Electric Reliability Council of Texas et Entergy Corp.

Le procès, qui a été rapporté pour la première fois par le Houston Chronicle, accuse les fournisseurs d’électricité de négligence grave et allègue qu’ils « font passer les profits avant le bien-être des gens » en ignorant les recommandations d’hivernage du réseau électrique et en trompant les clients sur la durée des pannes d’électricité.

«Bien qu’ils aient eu connaissance des mauvaises prévisions météorologiques pendant au moins une semaine à l’avance et qu’ils sachent que le système n’était pas préparé depuis plus d’une décennie, ERCOT et Entergy n’ont pris aucune mesure préventive qui aurait pu éviter la crise et ont été totalement pas préparé à faire face à la crise actuelle », déclare le procès.

Entergy, qui fournit également de l’électricité en Arkansas, en Louisiane et au Mississippi, a publié une déclaration aux États-Unis AUJOURD’HUI: «Nous sommes profondément attristés par la perte de vies humaines dans notre communauté. Nous ne sommes pas en mesure de commenter en raison d’un litige en cours. »

Le Conseil de la fiabilité électrique a déclaré dans un communiqué à ABC News qu’il n’avait pas encore examiné le procès. « Nos pensées vont à tous les Texans qui ont souffert et souffrent à cause de la semaine dernière », indique le communiqué.

Le Texas se réchauffe après une tempête historique:Le maire de Houston qualifie la catastrophe électrique de « prévisible et évitable »

La famille Pineda faisait partie des plus de 4 millions de clients qui se sont retrouvés sans électricité alors que l’hiver a frappé le Texas la semaine dernière. Ils ont perdu de l’électricité et de la chaleur pendant deux jours alors que les températures chutaient aussi bas que 10 degrés dans leur région, indique le procès.

Cristian est décédé en essayant de rester au chaud sous une pile de couvertures avec son frère de 3 ans, selon le procès. La famille l’a trouvé insensible et a appelé le 911 alors qu’il tentait de la RCR, selon le procès.

La famille Pineda pense que Cristian est décédé des suites d’une hypothermie, mais la cause du décès et les résultats de son autopsie pourraient prendre plusieurs semaines, a rapporté le Houston Chronicle.

Un GoFundMe mis en place pour collecter des fonds pour renvoyer le corps de Cristian au Honduras a collecté plus de 87 000 dollars. Cristian est né à Tela, au Honduras, et a immigré au Texas en 2019 où il a retrouvé sa mère, a rapporté Univision.

Suite:La tempête hivernale du Texas pourrait aggraver la vie des familles noires et latino-américaines durement touchées par les pannes de courant

Le procès soutient que l’Electric Reliability Council a fait croire aux clients que les pannes de courant ne seraient que temporaires, ce qui les a empêchées de se préparer correctement ou de quitter la zone.

« Des informations précises auraient pu sauver la jeune vie de Cristian Pineda », indique le procès.

Le procès note que l’Electric Reliability Council a ignoré les recommandations de la Federal Energy Regulatory Commission et de la North American Electric Reliability Corp.

Le rapport fédéral, publié à l’été 2011 après qu’une tempête hivernale a provoqué des pannes de courant, a révélé que les responsables de l’État en 1989 – après qu’une autre vague de froid a provoqué des pannes – « ont émis un certain nombre de recommandations visant à améliorer l’hivernage des générateurs ».

« Ces recommandations n’étaient pas obligatoires et, au fil du temps, leur mise en œuvre a échoué », a déclaré le rapport d’août 2011 de la Federal Energy Regulatory Commission et de la North American Electric Reliability Corp.

Des pannes de tempête hivernale ont également frappé le Texas en 2011:Les recommandations faites par la suite n’ont pas été appliquées.

« Plutôt que d’investir dans des infrastructures pour se préparer aux tempêtes hivernales connues qui viendraient très certainement et pourraient potentiellement laisser les gens vulnérables sans électricité, les fournisseurs ont plutôt choisi de faire passer les profits avant le bien-être des gens, et ERCOT leur a permis de le faire », a déclaré le procès mentionné.

L’avocat de la famille Tony Buzbee a déclaré à ABC News qu’il représentait sept familles dont les proches sont décédés pendant la vague de froid et s’attend à ce que d’autres poursuites soient intentées contre les fournisseurs d’énergie.

Plus de 70 décès ont été liés au froid intense et aux tempêtes dommageables qui ont balayé une grande partie du pays la semaine dernière et environ la moitié des décès signalés se sont produits au Texas.

« Le procès de Cristian est le premier et son procès devrait être le premier », a déclaré Buzbee à ABC News. « Ce gamin va changer le Texas et que Dieu le bénisse pour ça. »

Contribuant:Asher Price et Bob Sechler, Austin American-Statesman

Suivez N’dea Yancey-Bragg sur Twitter: @NdeaYanceyBragg