Une famille poursuit le shérif de Géorgie pour une descente de drogue qui a tué une femme

WOODBINE, Ga. (AP) – La famille d’une femme tuée par balle l’année dernière alors que les adjoints du shérif de Géorgie exécutaient un mandat anti-drogue au domicile de son cousin a annoncé lundi une poursuite fédérale contre le shérif et d’autres, affirmant que le raid meurtrier avait violé le civil de la femme tuée. droits.

Les avocats de la famille de Latoya James, 37 ans, ont fait valoir que sa mort faisait écho à la fusillade mortelle en 2020 de Breonna Taylor dans le Kentucky. Les deux cas impliquaient des femmes noires tuées dans des fusillades après que des agents de la loi se soient introduits de force dans des maisons sombres avec peu ou pas d’avertissement.

La poursuite civile déposée dimanche dans l’affaire Géorgie intervient après que le procureur de district du comté côtier de Camden a décidé en avril de ne pas engager de poursuites pénales contre les députés dans la mort de James après avoir conclu qu’ils étaient justifiés d’utiliser la force meurtrière.

“Je ne pourrai jamais la récupérer”, a déclaré la mère de la femme tuée, Betty James, en larmes lors d’une conférence de presse lundi. “J’ai pu l’entendre me dire ‘Je t’aime, maman’ pour la dernière fois la nuit avant qu’ils ne lui prennent la vie. Et je ne pourrai plus jamais entendre ça. Ma famille veut justice. Nous méritons justice.

Le procès nomme le shérif du comté de Camden Jim Proctor comme défendeur ainsi que plusieurs députés qui ont pris part au raid mortel du 4 mai 2021. Déposée au nom de la fille de 9 ans de James, la poursuite demande au moins 25 millions de dollars de dommages et intérêts. . Il soutient que les députés ont violé les droits de James en forçant l’entrée sans donner aux occupants de la maison le temps de répondre à leur frappe.

James passait la nuit chez sa cousine, Varshan Brown, lorsque des députés munis d’un mandat de recherche de drogue ont défoncé la porte de la maison sombre vers 5 heures du matin à Woodbine, située dans le coin sud-est de la côte géorgienne près de la frontière de la Floride.

Le Georgia Bureau of Investigation a publié une vidéo de caméra corporelle montrant des députés s’annonçant, puis forçant immédiatement leur chemin à l’intérieur. Plusieurs coups de feu ont été tirés en quelques secondes.

L’adjoint portant la caméra corporelle portait un bouclier qui obstruait une grande partie de la vidéo. Cela ne montre pas qui a ouvert le feu, et ni James ni Brown ne peuvent être vus dans le clip de trois minutes.

Le procès indique que James a été tué par des balles qui l’ont frappée à l’épaule et au dos alors que les députés et Brown se tiraient dessus. Brown a été blessé et plus tard accusé de crimes. Les avocats de la famille ont déclaré qu’il avait ouvert le feu sans savoir qu’il s’agissait d’agents des forces de l’ordre entrant chez lui.

“C’était dans l’obscurité de la nuit, c’était inattendu”, a déclaré Reginald Greene, un avocat de la famille de James. “C’était illégal, c’était injustifié.”

Le capitaine Larry Bruce, un porte-parole du bureau du shérif, n’a pas immédiatement renvoyé les messages téléphoniques et électroniques lundi. Des messages ont également été laissés à John Myers, l’avocat du comté de Camden.

Le bureau du procureur de district Keith Higgins et le GBI ont refusé de dire si ce sont les députés ou Brown qui ont tiré les coups de feu qui ont tué James. Les avocats des proches de James ont déclaré que les procureurs avaient dit à la famille qu’elle avait été abattue par des députés.

Quoi qu’il en soit, le bureau de Higgins a persuadé un grand jury d’inculper Brown pour crime de meurtre, arguant qu’il était responsable de la mort de son cousin, James, en tirant avec une arme sur des députés.

En vertu de la loi géorgienne, quelqu’un peut être reconnu coupable de meurtre s’il commet un crime entraînant la mort, quelle que soit son intention. Brown est également accusé de voies de fait graves contre des agents de la paix, de possession de cocaïne dans l’intention de distribuer et de possession illégale d’une arme à feu par un criminel condamné.

Brown a plaidé non coupable des accusations. Il reste emprisonné dans le comté de Camden. Les avocats de la famille de James ont appelé les procureurs à abandonner l’accusation de meurtre portée contre lui.

La semaine dernière, la famille de James a demandé au ministère de la Justice d’enquêter sur sa mort, affirmant qu’il existe des parallèles frappants entre l’affaire Géorgie et le raid de 2020 par des policiers à Louisville, Kentucky, qui a laissé Taylor mort. Le ministère de la Justice a déposé des accusations fédérales de droits civils contre quatre officiers de Louisville plus tôt ce mois-ci en lien avec la mort de Taylor.

Russ Bynum, L’Associated Press