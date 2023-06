Une famille poursuit le cimetière de San Diego après que les restes du pionnier du 19 juin aient disparu du terrain funéraire

SAN DIEGO (AP) – Les proches d’un homme d’affaires noir décédé qui a contribué à populariser Juneteenth à San Diego poursuivent un cimetière après que sa dépouille a été portée disparue du terrain funéraire de la famille.

Greenwood Memorial Park and Mortuary a informé la famille que le corps et le cercueil de Sidney Cooper ne se trouvaient pas dans la parcelle où il était censé avoir été enterré il y a plus de deux décennies. Le personnel du cimetière a découvert qu’il était vide alors qu’ils se préparaient à enterrer la femme de Cooper, Thelma, décédée en mars.

Le personnel a déclaré qu’il ne savait pas où se trouvait la dépouille de Cooper, a déclaré leur fille, Lana Cooper-Jones, au San Diego Union-Tribune.

« J’étais absolument bouleversée », a déclaré Cooper-Jones vendredi au moment où elle a appris que le corps de son père avait disparu. « C’était comme perdre à nouveau mon père, ainsi que ma mère. »

Greenwood a déclaré qu’il s’efforçait de résoudre le problème.

« Alors que le placement de l’être cher de cette famille a eu lieu il y a plus de 20 ans sous la propriété et la gestion précédentes, nous avons récemment découvert un problème de placement et travaillons avec diligence pour confirmer le placement de l’être cher », a déclaré le cimetière dans un communiqué. « Notre espoir est de réunir les proches comme prévu dès que possible. »

Le procès intenté vendredi vise à obliger le cimetière à retrouver la dépouille du patriarche et à indemniser les enfants pour les dommages. Le dépôt devant le tribunal devait coïncider avec le Juneteenth Freedom Festival de la Cooper Family Foundation de samedi au Memorial Park de San Diego.

Cooper, qui avait 71 ans lorsqu’il est décédé en 2001, a promu Juneteenth pendant des décennies dans son rôle officieux et affectueux de «maire de l’avenue impériale», près de laquelle dirigeaient des entreprises, notamment un salon de coiffure et un magasin de produits.

Les célébrations du 19 juin de la famille sont passées de petits événements dans le parking du magasin Cooper à de plus grands rassemblements dans un parc de la ville.

Après sa mort, la famille a créé la fondation pour perpétuer son héritage et célébrer la fête du 19 juin. La fête du 19 juin marque le jour de 1865 où la proclamation d’émancipation a finalement atteint le dernier esclave de Galveston, au Texas, plus de deux ans après que le président Abraham Lincoln a signé l’ordre libérant les Noirs asservis.

Cooper-Jones a déclaré à l’Union Tribune que lorsque son père est décédé, ils ont organisé un service funéraire, mais ils n’ont pas vu son cercueil être descendu dans le sol.

Selon la famille et les avocats, les responsables du cimetière ont déclaré qu’ils pourraient avoir une idée de l’endroit où son cercueil a été enterré. Une sonde souterraine a détecté la présence d’un cercueil dans une autre parcelle censée être vide, selon les avocats de la famille. La famille veut que ce corps soit exhumé et que l’ADN soit testé.

The Associated Press