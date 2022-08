Une famille perdue conduit sa voiture directement dans le canal après avoir suivi Google Maps au Kerala

Une famille de quatre personnes au Kerala a suivi Google Maps et cela les a conduits directement au désastre. Heureusement, ils sont restés indemnes après que leur voiture a plongé dans un canal. La famille s’était égarée en conduisant et leur voiture s’était lancée dans une zone gorgée d’eau. Le Dr Soniya, sa fille de trois mois, sa mère Sosamma et son parent Anish, originaires de Kumbanad, ont dû être secourus par des habitants alors que leur voiture dérivait dans les eaux jaillissantes du canal, rapporte The New Indian Express.

Le canal est situé à Parachal près de Kottayam. Après être tombée dans la zone gorgée d’eau, la voiture a dérivé vers l’aval, prise dans les courants. L’incident s’est produit vers 22 h 30 jeudi, alors que la famille rentrait à Kumbanad depuis Ernakulam.

La famille aurait pu avoir de sérieux ennuis, car la voiture avait déjà dérivé de 300 mètres en aval au moment où les habitants ont réalisé que quelque chose n’allait pas et sont venus à leur aide. La famille avait sonné l’alarme alors que la voiture dérivait, après quoi des habitants sont venus et ont attaché la voiture avec une corde.

L’officier du poste de police de Kottayam, Anoop Krishna, a déclaré que la débâcle s’était produite lorsque la famille traversait le contournement de la jonction Thiruvathukkal-Nattakom Cement. Les passagers ont été secourus par les habitants avant qu’ils ne puissent se noyer alors que les habitants sont immédiatement passés à l’action.

Un témoin oculaire, Sathyan K, a déclaré que lorsqu’ils étaient arrivés à cet endroit, la voiture dérivait librement vers le bas. En fait, c’était un appel si proche pour les malheureux passagers que la partie avant de la voiture avait presque submergé dans l’eau. Les passagers ont alors contacté leur famille qui est venue les chercher.

Cet incident témoigne du fait que les directions de Google Maps peuvent souvent être inexactes et leur faire confiance uniquement pourrait être source de problèmes. Bien que cette situation ait pu potentiellement prendre une tournure malheureuse, elle donne aussi parfois lieu à des situations bizarres. Par exemple, l’année dernière, un tel incident s’est produit avec un homme à Accra, la capitale du Ghana. Alors qu’il utilisait Google Maps, il a emprunté un itinéraire isolé et s’est perdu dans les buissons. Quelques instants plus tard, il a reçu une instruction de l’application pour conduire dans un arbre.

L’homme nommé Alfredo conduisait et suivait avec véhémence les instructions données par Google Maps, s’est perdu et s’est retrouvé perdu dans les buissons. Au bout d’un certain temps, l’application lui ordonna de tourner à gauche, vers un chemin qui ne menait nulle part qu’à un manguier.

