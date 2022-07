Une famille noire poursuit Sesame Place, alléguant une discrimination

PHILADELPHIE (AP) – Une famille de Baltimore poursuit un parc d’attractions sur le thème de Sesame Street pour 25 millions de dollars pour discrimination raciale, alléguant que plusieurs personnages costumés ont ignoré une fille noire de 5 ans lors d’un événement de rencontre le mois dernier.

Le procès fait suite à une vidéo, largement partagée sur les réseaux sociaux, montrant deux autres filles noires apparemment snobées par un employé costumé lors d’un défilé au parc de Langhorne, à l’extérieur de Philadelphie. Sesame Place s’est excusé dans un communiqué et a promis plus de formation pour ses employés après que la vidéo soit devenue virale plus tôt ce mois-ci.

La poursuite, qui demande le statut de recours collectif, a été déposée devant un tribunal fédéral de Philadelphie contre SeaWorld Parks, le propriétaire du Sesame Place, pour “discrimination raciale omniprésente et épouvantable”.

Le procès allègue que quatre employés déguisés en personnages de Sesame Street ont ignoré Quinton Burns, sa fille Kennedi Burns et d’autres invités noirs lors de la rencontre du 18 juin. Le procès indique que “les artistes de SeaWorld se sont facilement engagés avec de nombreux clients blancs dans la même situation”.

Lors d’une conférence de presse tenue mercredi, l’un des avocats de la famille, Malcolm Ruff, a appelé à la transparence de SeaWorld et à l’entreprise d’indemniser la famille Burns. La poursuite a été déposée devant le tribunal de district américain du district oriental de Pennsylvanie.

The Associated Press