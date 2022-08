Une famille néo-zélandaise découvre des corps d’enfants dans des sacs abandonnés

WELLINGTON, Nouvelle-Zélande (AP) – Une famille néo-zélandaise qui a acheté des biens abandonnés dans une unité de stockage est rentrée chez elle avec ses achats pour découvrir les corps de deux enfants cachés dans deux valises, a annoncé jeudi la police.

Les enfants avaient entre 5 et 10 ans, étaient morts depuis plusieurs années et les valises étaient entreposées depuis au moins trois ou quatre ans, a déclaré l’inspecteur-détective Tofilau Faamanuia Vaaelua.

Il a déclaré que l’enquête en était à ses débuts mais qu’elle serait rigoureuse. “Cela inclut d’établir où, quand et comment”, a déclaré Vaaelua aux journalistes à Auckland.

La famille avait acheté les articles personnels et ménagers lors d’une vente aux enchères en ligne et les avait ramenés à la maison la semaine dernière. Vaaelua a souligné qu’ils n’avaient rien à voir avec les décès et qu’ils avaient été naturellement bouleversés par leur découverte.

La police a d’abord installé une scène de crime au domicile d’Auckland la semaine dernière et a ouvert une enquête pour homicide, mais avait refusé d’entrer dans les détails de l’affaire jusqu’à jeudi.

Vaaelua a déclaré que les procédures d’identification des enfants étaient en cours mais qu’ils avaient des parents vivant en Nouvelle-Zélande.

Il a également déclaré que la police avait contacté Interpol et des agences de police à l’étranger – une indication possible que la police pourrait croire que le suspect ou les suspects vivent maintenant à l’étranger.

“L’équipe d’enquête travaille très dur pour tenir responsable la personne ou les personnes responsables de la mort de ces enfants”, a déclaré Vaaelua.

Il a dit que c’était un cas difficile pour l’équipe d’enquête.

“Peu importe combien d’années vous servez et enquêtez sur des cas horribles comme celui-ci, ce n’est jamais une tâche facile”, a-t-il déclaré. « Je suis moi-même parent de jeunes enfants. Mais nous avons un travail à faire.

Nick Perry, l’Associated Press