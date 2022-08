Une famille néo-zélandaise découvre des corps d’enfants dans des sacs abandonnés

Espace réservé pendant le chargement des actions d’article

Les enfants avaient entre 5 et 10 ans, étaient morts depuis plusieurs années et les valises étaient entreposées depuis au moins trois ou quatre ans, a déclaré l’inspecteur-détective Tofilau Faamanuia Vaaelua.

Il a déclaré que l’enquête en était à ses débuts mais qu’elle serait rigoureuse. “Cela inclut d’établir où, quand et comment”, a déclaré Vaaelua aux journalistes à Auckland.

La famille avait acheté les articles personnels et ménagers lors d’une vente aux enchères en ligne et les avait ramenés à la maison la semaine dernière. Vaaelua a souligné qu’ils n’avaient rien à voir avec les décès et qu’ils avaient été naturellement bouleversés par leur découverte.