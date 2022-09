Une famille musulmane ostracisée pour avoir monté un cheval de mariage dans un village du Gujarat

Une famille musulmane a été ostracisée pour avoir monté un cheval de mariage dans un village du Gujarat. La communauté a également infligé une amende de 25 paisa à la famille, symbolisant « l’indignité » de la famille.

Razak Mansuri et les membres de sa famille dans le village de Timbi à Jafrabad taluka du district d’Amreli mènent une vie misérable depuis quelques mois parce que sa famille a été ostracisée par la communauté musulmane Ghanchi en raison de la procession de mariage de son fils Rafiq en mars dernier. an sur un cheval.

Le Ghanchi Muslim Jamat lui a interdit, ainsi qu’à sa famille, d’assister à toute activité sociale de la communauté et a demandé aux autres membres de la communauté de n’avoir aucune relation avec la famille de Razak. La communauté l’a boycotté socialement et économiquement.

Le frère de Razak, Rafiq, âgé de 32 ans, s’est marié en mars de cette année et avait organisé une procession où il montait à cheval, ce qui a provoqué la colère des membres de la communauté.

Razak a déclaré que la communauté avait adopté il y a cinq ans une résolution interdisant aux membres de la communauté de participer à une procession ou d’utiliser de la musique de DJ pendant les mariages. Les membres de la communauté estimaient qu’il était inapproprié pour les membres de la communauté de danser en public.

De plus, les dirigeants de la communauté ont également imposé une amende de 25 paisa, qui n’a plus cours, pour symboliser l’indignité de la famille de Razak. Il y a six membres de la famille de Razak et tous font face à un boycott communautaire.

Fait intéressant, il y a au moins cinq de ces familles qui ont été confrontées à des boycotts pour avoir enfreint les règles de la communauté pour des questions telles que jouer de la musique ou avoir un mariage d’amour.

“Nous vivons une vie misérable car nous ne sommes pas autorisés à assister à des événements sociaux dans notre communauté et personne ne vient dans mon magasin de Paan”, a déclaré Rafiq.

Les membres de la famille ont déclaré avoir demandé l’aide juridique d’un avocat pour mettre fin à ce boycott.

Lisez tous les Dernières actualités Buzz et dernières nouvelles ici