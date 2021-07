Une famille musulmane de Mangaluru parraine le mariage d’une fille hindoue appauvrie

Alors que les conflits communautaires concernant les mariages interreligieux sont assez courants, même à ce jour, une rare occasion s’est produite à Mangaluru du Karnataka où une famille musulmane a pris l’entière responsabilité du mariage d’une épouse hindoue coincée dans la pauvreté. La ville côtière de Mangaluru est tristement célèbre pour son histoire d’affrontements intercommunautaires.

Kavana, 20 ans, a perdu son père il y a six ans et sa mère est alitée à cause d’un problème de disque de glissement. Elle vivait avec sa tante et un jeune cousin à Ullala, Mangaluru. Kavana a une sœur aînée Kavya, qui s’est mariée il y a quelques années. Les beaux-parents de Kavya ont présenté une demande en mariage à Kavana et le mariage a été fixé au 11 juillet par les deux familles. Craignant que Kavana n’ait à subir l’humiliation si son mariage ne s’était pas déroulé comme prévu, la famille n’a partagé sa situation financière avec personne. Alors que le jour du mariage approchait, ils étaient presque sur le point d’annuler l’événement jusqu’à ce que MK Razak et sa famille interviennent.

Abdul Razak dirige une boulangerie populaire appelée Beena Bakery à Mangaluru. Un certain Suresh, un parent éloigné de la famille de la mariée, est connu de M. Razak. « Suresh est comme un gourou pour moi. J’ai appris quelques choses sur la boulangerie grâce à lui. Il m’a appelé pour le rejoindre lors d’une visite chez son parent et je l’ai accompagné. Je leur ai demandé pourquoi la famille utilisait du bois de chauffage. Suresh a déclaré que la famille ne pouvait pas se permettre de GPL ou de ration et qu’ils prévoyaient d’annuler le mariage de leur fille. La pandémie les avait laissés affamés et sans emploi », a déclaré Razak.

Après avoir écouté leur sort, Razak est rentré chez lui et en a discuté avec sa famille et sa belle-famille. Ils ont décidé de prendre la responsabilité du mariage de la jeune fille. Tout d’abord, Razak s’est arrangé pour une bouteille de GPL et un kit de rationnement par l’intermédiaire d’un ami. Pour la famille de la mariée, les dépenses du mariage étaient une pensée lointaine, se souvient Razak.

Tout s’est passé rapidement par la suite. La famille MK a acheté des bijoux en or et des articles en argent ainsi que des saris et d’autres articles pour la mariée. Ils prenaient également en charge les dépenses des décorateurs et des traiteurs. Une cérémonie ‘Mehendi’ et une cérémonie ‘muhurat’ ont eu lieu au temple Durga Parameshwari à Talapady, Mangaluru. La famille MK a dépensé environ Rs 1,5 lakh pour le mariage de la fille qu’elle n’avait jamais rencontrée auparavant, et elle l’a fait avec plaisir.

« Razak était un ange déguisé. Les parents de la mariée étaient des travailleurs journaliers. Nous étions tous heureux lorsque le mariage a été fixé car nous pensions que Kavana aurait une vie meilleure chez son mari. Nous pensions que Covid serait maintenant terminé et que nous pourrions commencer à travailler et contracter un emprunt sur cette base. Mais les choses ont pris une tournure différente et nous avons dormi affamé la plupart du temps. Maintenant que notre fille est mariée, nous allons nous débrouiller tout seuls », a déclaré Renuka, la tante de Kavana.

« Enfin, il y a quelqu’un au-dessus de nous tous et il regarde. S’il bénit tout le monde, qui sommes-nous pour décider du sort de qui que ce soit ? » dit Razak le cœur content.

Abdul Razak essaie actuellement de trouver des ONG ou de bons samaritains pour aider la famille avec des kits de rationnement et d’autres équipements de base. Bien que la famille MK ait déjà aidé plusieurs personnes, c’est la première fois qu’elle le fait pour une famille hindoue.

