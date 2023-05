Une famille moyenne en Colombie-Britannique paie 1 263 $ par mois pour une alimentation saine : rapport du BCCDC

De nouvelles données du Centre de contrôle des maladies de la Colombie-Britannique montrent que les régimes alimentaires nutritifs sont inabordables pour de nombreuses familles et personnes à faible revenu.

Publié jeudi 25 mai, « Food Costing in BC 2022 », examine l’abordabilité d’une alimentation saine pour les habitants de la Colombie-Britannique et, selon les dernières données – de mai et juin 2022 – le coût mensuel moyen d’une alimentation nutritive pour une famille de quatre en Colombie-Britannique était de 1 263 $ par mois.

Dans les cinq régions sanitaires, Island Health arrive en tête avec 1 366 $ par mois, suivi de Vancouver Coastal Health avec 1 311 $, Northern Health avec 1 300 $, Interior Health avec 1 264 $ et Fraser Health le moins cher avec 1 193 $.

Le coût a également été ventilé par zones de prestation de services de santé, qui variait de 1 104 $ dans le Nord-Est à 1 571 $ dans le Nord-Ouest.

« L’insécurité alimentaire est un problème de santé publique important », a déclaré le Dr Geoff McKee, directeur médical de la population et de la santé publique au BCCDC. « Le prix de la nourriture n’affecte pas tout le monde de la même manière et la cause profonde de l’insécurité alimentaire des ménages est la faiblesse des revenus. »

Le rapport montre que de nombreuses personnes et ménages qui vivent avec de faibles revenus, « en particulier sur le revenu ou l’aide aux personnes handicapées, ne peuvent pas se permettre une alimentation nutritive après avoir payé un loyer ».

Le BCCDC, dans le cadre de la Provincial Health Services Authority, travaille avec les différentes autorités sanitaires et le ministère de la Santé pour surveiller le coût moyen. En Colombie-Britannique, les rapports sur les coûts des aliments sont généralement rédigés tous les deux ans, mais en raison de la pandémie de COVID-19, il s’agit du premier rapport depuis 2017.

Selon le BCCDC, le coût des aliments utilise un outil d’enquête connu sous le nom de panier de provisions nutritif national pour évaluer le coût de 61 produits alimentaires dans les épiceries de différentes régions de la province.

