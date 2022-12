Une famille mexicaine de Sherbrooke, au Québec, peut enfin quitter l’église sans crainte d’être expulsée

La bataille juridique pour rester au Canada est loin d’être terminée pour une famille mexicaine de trois personnes, mais ils ont reçu de bonnes nouvelles à temps pour la période des fêtes.

Manuel Rodriguez, sa femme et leur fils de 19 ans peuvent enfin sortir et faire quelque chose d’aussi simple qu’une petite promenade à Sherbrooke, au Québec, sans courir le risque d’être arrêtés puis déportés.

Cette semaine, la famille a appris que le mandat d’arrêt avait été levé. La famille a également obtenu un permis de séjour temporaire (PST) et n’aura pas à s’inquiéter de l’expulsion pendant 18 mois.

“Je me sens très, très heureux. Je ne sais pas quoi dire”, a déclaré Rodriguez à CBC News alors qu’il se tenait dehors pour la première fois depuis au moins un an.

“Maintenant, je peux aller voir mes amis, sortir avec eux et pour ça, il n’y a pas de mots pour expliquer.”

Les trois vivaient dans un sous-sol d’église, cherchant refuge là-bas pour éviter d’être renvoyés au Mexique.

Le concept de sanctuaire est une ancienne tradition selon laquelle les fugitifs trouvent un abri temporaire dans des lieux de culte. Bien qu’il ne soit pas juridiquement contraignant, les autorités frontalières respectent généralement le principe.

La famille dit qu’un cartel de la drogue dans leur ville natale de Torreón, Coahuila, pourrait les tuer s’ils revenaient.

Le fait de ne pas pouvoir sortir pendant qu’elle vivait à l’église unie de Plymouth-Trinity a eu un impact émotionnel sur la famille. Cela a également conduit à une saison des vacances moins qu’idéale l’année dernière.

Georgina Flores, l’épouse de Rodriguez, a décrit le Noël de l’année dernière comme “le plus triste de toutes nos vies”.

La famille savoure l’occasion de profiter au maximum des vacances. Rodriguez et Flores pourront se réunir avec leur deuxième enfant — une fille qui vit aussi à Sherbrooke, avec son mari et ses deux enfants.

Le mois dernier, la Plymouth-Trinity United Church a organisé un concert-bénéfice pour la famille. (Lunkenbein Photographie)

“Merci beaucoup… pour la liberté”

Un permis de séjour temporaire est délivré aux personnes pour leur permettre d’entrer ou de séjourner au Canada pendant un certain temps même si elles sont considérées comme inadmissibles. Selon le site Web du gouvernement fédéral, la délivrance du permis aide le Canada à respecter ses “engagements sociaux, humanitaires et économiques, tout en préservant la santé et la sécurité des Canadiens”.

La famille est entrée au pays pour la première fois en 2009, mais a été rapidement refoulée en vertu de l’Entente sur les tiers pays sûrs.

Après être entrés dans le pays à un autre moment en 2018, ils ont demandé une évaluation des risques avant éloignement, que les demandeurs d’asile peuvent demander s’ils ne sont pas éligibles au statut de réfugié mais pensent qu’ils risquent d’être torturés, persécutés ou tués s’ils sont expulsés.

Québec AM5:04La famille Rodriguez-Flores a été autorisée à quitter le sanctuaire de l’église après avoir vécu un an dans un sous-sol Les trois membres de la famille Rodriguez Flores vivaient à l’église Plymouth Trinity dans un sanctuaire pour éviter d’être expulsés vers le Mexique. La famille dit que s’ils rentrent, ils feront face à de violentes représailles de la part des cartels de la drogue. Stewart Istvanffy est l’avocat représentant la famille. Il a expliqué à l’hôte invité Peter Tardif ce qui a changé dans leur statut juridique.

En octobre 2021, la demande a été rejetée et l’ordonnance d’éloignement de la famille a été rendue. C’est alors qu’ils ont cherché refuge à l’église.

La famille étant maintenant à l’abri de l’expulsion depuis au moins un an et demi, leur avocat espère qu’Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada (IRCC) examinera leur cas – ce qui, selon lui, n’a pas vraiment été fait depuis qu’ils sont venus au Canada pour la deuxième fois. .

“Ce qui est important pour nous, c’est que quelqu’un examine l’affaire et se rende compte que ces personnes sont vraiment en danger”, a déclaré Stewart Istvanffy. “Ils sont pourchassés par l’un des cartels les plus dangereux au monde.”

L’avocat Stewart Istvanffy a aidé la famille Rodriguez-Flores à demander à rester au Canada pour des raisons humanitaires. (Jean-Claude Taliana/CBC)

Au cours de la dernière année, la famille a reçu beaucoup de soutien de personnes de Sherbrooke et des environs sous forme de dons, de soutien psychologique et de cours de français gratuits.

“Nous sommes très, très reconnaissants envers tous ceux qui nous ont soutenus”, a déclaré Flores.

“Merci beaucoup… pour la liberté.”