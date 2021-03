UNE FAMILLE aurait été abattue par un domestique qui aurait violé et poignardé à mort une maman et étranglé son fils de six ans.

Le chef des chemins de fer, Sergey Malakhov, 44 ans, était en voyage d’affaires lorsque quatre membres de sa famille ont été tués dans sa maison de campagne dans le village de Kudma, près de Nizhny Novgorod, dans l’ouest de la Russie.

Sa femme Elena Malakhova, 41 ans – qui était une fleuriste bien connue – aurait été violée et poignardée à mort.

M. Malakhov, un cadre du réseau transsibérien de Moscou à Vladivostok, était absent au travail lorsque le massacre a eu lieu.

Le fils du couple, Mikhail, six ans, a été étranglé, tout comme la mère du patron du chemin de fer Olga Malakhova, 66 ans, et son beau-père Anatoly Korolyov, 63 ans.

Un autre fils et une fille, Maria, 13 ans, ont échappé à l’horrible bain de sang.

« BAIN DE SANG HORRIFIQUE »

Leur maison aurait été volée.

Un meurtrier et violeur présumé et deux complices ont ensuite été arrêtés après avoir fui vers une autre région dans une Volkswagen Passat.

Les médias russes ont montré des photos du suspect de meurtre Sharofiddin Amirov, 26 ans, qui était détenu dans la région de Vladimir.

Il avait aidé à construire la maison de campagne, puis avait été embauché comme domestique et jardinier, selon des rapports citant les forces de l’ordre.

Amirov, menotté, était interrogé par le comité d’enquête russe.

Armen Atabekyan, 29 ans, et Mikhail Avanesov, 52 ans, ont également été détenus dans la voiture.

Une enquête sur les meurtres présumés a été ouverte.