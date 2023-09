Une famille libyenne raconte comment elle a survécu aux inondations meurtrières

Commentez cette histoire Commentaire

SOUSSA, Libye — Les murs blancs de la maison d’Alaam Sadaawi sont tachés de rouge par les empreintes de mains boueuses que ses invités au mariage ont laissées derrière eux, s’accrochant à leur vie alors que les eaux montaient autour d’eux. Sa famille préparait la fête depuis des semaines. Son père, Mayloud, 70 ans, a acheté des plateaux d’argent pour la nourriture et de nouvelles tasses pour le thé sucré.

Vendredi, ils ont été ensevelis dans le limon rouge laissé par la tempête Daniel alors qu’elle dévalait la vallée et couvrait cette ville de 8 000 habitants dans l’est de la Libye. Il a fallu 15 hommes pour enlever les couches de saleté des sols en marbre, a indiqué la famille. Le traumatisme sera plus difficile à effacer.

Alaam, le marié, était en convalescence dans une ville voisine lorsque les journalistes du Washington Post ont visité la maison. La mariée était avec sa famille. Ils n’ont jamais eu leur jour de mariage.

« Nous avons peur de la pluie maintenant », dit Nizar, le frère d’Alaam, debout dans ce qui reste de leur cuisine.

Jusqu’à 20 000 personnes pourraient mourir dans ce pays divisé par la guerre – victimes d’une tempête parfaite de conditions météorologiques extrêmes et de négligence de l’État. Tandis que les secouristes recherchent les disparus et enterrent les morts, les survivants portent leurs propres blessures.

Lorsque deux barrages mal entretenus ont éclaté dimanche, déchaînant un immense mur d’eau sur des villes et des villages sans méfiance, ils ont brisé les soirées ordinaires comme les occasions spéciales.

À Derna, la ville la plus touchée, deux jeunes mariés ont été retrouvés morts sous leur escalier, la mariée en robe et le marié en costume. Jeudi, devant un hôpital d’obstétrique, deux frères cherchaient leur sœur et son nouveau-né après que leur maison ait été emportée par les eaux.

« Il s’agit d’une tragédie dans laquelle le climat et les capacités sont entrés en collision », a déclaré le chef de l’aide humanitaire de l’ONU, Martin Griffiths, lors d’un point de presse vendredi à Genève. Le bureau humanitaire de l’ONU a envoyé une équipe de coordination des catastrophes composée de 15 personnes en Libye, a-t-il expliqué, redéployées depuis la zone du tremblement de terre au Maroc, alors que la région se remettait de deux catastrophes.

« En Libye, nous ne connaissons pas l’ampleur du problème », a déclaré Griffiths. « Les inondations, les torrents, les bâtiments détruits et les boues cachent encore le niveau de besoin et de mort. »

Médecins sans frontières a déclaré que ses représentants avaient visité trois centres de santé à Derna et en avaient trouvé un hors service car la quasi-totalité de son personnel médical était décédé. Les deux autres opéraient avec des médecins volontaires de Tripoli mais demandaient davantage de soutien, a indiqué le groupe, « principalement en matière de santé mentale, afin d’aider les personnes venant au centre ».

Il y avait une énergie frénétique dans le centre de Derna vendredi alors que les journalistes du Post revenaient pour une deuxième journée consécutive. Des agents inquiets, équipés de talkies-walkies, ont dégagé les routes, craignant qu’un haut fonctionnaire ne soit en route. Les rumeurs abondaient sur qui il pourrait s’agir.

Les camions d’aide étaient plus visibles que la veille, le réseau de téléphonie mobile avait été rétabli et les officiers de l’armée de l’air dirigeaient la circulation. Des centaines d’hommes en treillis militaire et manteaux fluorescents bordaient les boulevards en formation.

Dans d’autres communautés côtières, l’ambiance était plus calme, alors que les habitants se lançaient dans le nettoyage et que les excavateurs fouillaient les décombres à la recherche de corps. À Soussa, à 100 kilomètres à l’ouest de Derna, la famille Saadawi a rappelé l’énergie joyeuse et nerveuse qui régnait dans la maison ce dimanche soir, qui semblait si loin maintenant.

Les proches étaient entassés dans chaque pièce, les enfants impatients de voir leurs cousins ​​et les adultes prêts à préparer le festin. Ils ont abattu 13 moutons pour le mariage, prévu jeudi, puis ont allumé le barbecue le soir venu et ont mangé ensemble sous les grenadiers de leur jardin.

À l’intérieur de la maison, des lanternes festives brillaient au plafond et les plus jeunes cousins ​​jouaient aux chaises musicales dans leurs robes de soirée. Le frère aîné d’Alaam, Najm, faisait ses dernières courses dans sa voiture lorsque les pluies ont commencé.

L’averse a frappé les toits plats en béton et les vastes vergers verts de la ville. À 23h30, l’eau s’est déversée dans la vallée et a franchi les portes d’entrée. «Cela s’est produit en quelques secondes», se souvient Nizar, 40 ans.

Les lumières se sont éteintes et la musique s’est arrêtée. Les enfants se figèrent.

Vendredi soir, les autorités de Soussa comptaient 10 morts, 50 disparus et 200 blessés. Des dizaines de maisons ont coulé dans la mer ou ont été détruites, les décombres étant éparpillés de la terre jusqu’au rivage. Peu de groupes humanitaires semblent avoir atteint la région.

À l’intérieur de la maison de la famille Saadawi, des empreintes de mains boueuses couvraient presque tous les murs, s’élevant avec les escaliers que la famille avait gravis à mesure que les eaux montaient plus haut et plus vite. Certaines empreintes étaient petites. « Nous étions juste en train d’attraper les enfants et de les jeter là-haut », a déclaré Nizar.

Ils parvinrent tous à l’étage supérieur, l’eau jusqu’au cou. Alaam a déclaré que lui et les autres hommes tenaient les enfants au-dessus de leurs têtes. Les voisins ont crié sur les toits alors qu’une famille de six personnes était emportée par les eaux. Le marié était alors sûr qu’il mourrait.

Ils ont été sauvés lorsque le mur de la cuisine s’est effondré, a expliqué Nizar, et l’eau s’est précipitée dans la cour où ils mangeaient. La marée se vidait lentement, amenant les casseroles, poêles et lanternes de mariage reposer doucement sur le sol boueux. C’était comme si un esprit terrible avait quitté la pièce, a déclaré un ami.

Trempé jusqu’aux os et profondément sous le choc, Nizar se cogna la tête avec ses mains. «C’était comme un rêve», se souvient-il avoir pensé.

Vendredi, les rappels étaient partout. Une mallette remplie de billets de banque qui auraient été le cadeau de mariage séchait sur un lit. Des chaises rouge écarlate destinées aux invités étaient empilées sur le toit.

Dans la culture libyenne, le père du marié paie traditionnellement le mariage. Mayloud vit désormais dans les ruines d’une journée censée apporter de la fierté. Mais ses enfants étaient en vie, disait-il, et c’était l’essentiel.

« Ce truc ne signifierait rien s’ils étaient blessés », dit-il en jetant un coup d’œil à travers le mur brisé de la cuisine vers la cuisinière, nichée dans les vasières de la cour.

À l’approche de l’hiver, ils devraient réparer la maison, mais ils ne savaient pas comment ils pourraient se le permettre. « Nous ne recevons que des salaires mensuels », a déclaré Najm. « Nous resterons dans cette maison telle qu’elle est. »