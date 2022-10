Une famille kidnappée de quatre personnes retrouvée morte en Californie

Des enquêteurs en Californie s’efforcent de déterminer le motif du meurtre d’une famille de quatre personnes – dont un bébé de 8 mois – alors que les corps ont été retrouvés mercredi dans une zone agricole rurale après avoir été enlevés plus tôt cette semaine par un groupe armé homme à leur entreprise.

Un ouvrier agricole a d’abord trouvé les corps d’Aroohi Dheri, 8 mois, dans un verger du comté de Merced, en Californie, dans le même voisinage que ses parents Jasleen Kaur et Jasdeep Singh, ont annoncé les autorités.

L’oncle de l’enfant, Amandeep Singh, a également été retrouvé près d’eux, et le travailleur a averti les autorités vers 17h30, heure locale, mercredi.

“Toute une famille a été anéantie, et nous ne savons toujours pas pourquoi”, a déclaré le shérif du comté de Merced, Vern Warnke, lors d’une conférence de presse mercredi après la récupération des corps.

La famille a été portée disparue lundi, lorsque les autorités ont déclaré que la famille avait été enlevée sous la menace d’une arme de leur entreprise de camionnage dans la ville de Merced, située entre Modesto et Fresno, dans le centre de la Californie.

La police a arrêté un suspect de 48 ans, mais il n’a pas été inculpé. CNN ne nomme pas le suspect car aucune accusation n’a été portée contre lui mercredi soir.

“Les circonstances autour de cela, lorsque nous sommes capables de tout libérer, devraient vous mettre en colère”, a déclaré Warnke, qui était visiblement ému et frustré par ce qui est arrivé à la famille. “Il y a une place spéciale en enfer pour ce type.”

Warnke n’a pas précisé comment la famille a été tuée, ajoutant qu’il semble qu’ils aient été tués avant d’être portés disparus lundi.

Les autorités pensent que la personne qu’elles ont en garde à vue est le principal suspect dans les meurtres, bien qu’elles aient indiqué que d’autres personnes pourraient avoir été impliquées, selon Warnke, qui n’a pas précisé l’étendue de cette implication.

“Je crois pleinement que nous découvrirons et découvrirons qu’il n’y avait pas que lui impliqué”, a noté Warnke.

Le suspect en garde à vue a fourni des informations aux enquêteurs et les responsables travaillent avec lui pour identifier un motif, a déclaré Warnke.

Les autorités traitaient la zone mercredi soir où les corps ont été retrouvés, et il semble que la famille ait été tuée à cet endroit, a déclaré Warnke.

Les forces de l’ordre s’efforcent de préserver et de documenter la scène du crime afin de pouvoir obtenir une condamnation complète, a déclaré Warnke. Il y a “beaucoup de preuves circonstancielles et de preuves directes” dans cette affaire, a-t-il ajouté.

ENLÈVEMENT D’UNE FAMILLE “AIMANTE POUR LA PAIX” CAPTURÉE EN VIDÉO

Plus tôt mercredi, les autorités ont diffusé des images de surveillance de l’enlèvement qui a eu lieu dans l’entreprise de camionnage Merced de la famille lundi matin.

La vidéo montre Jasdeep Singh arrivant sur le parking de l’entreprise à 8h30, suivi d’Amandeep Singh arrivant neuf minutes plus tard.

Peu avant 9 heures du matin, Jasdeep rencontre un homme à l’extérieur de l’entreprise. L’homme portait un sac poubelle et a sorti ce qui semblait être une arme à feu, montre la vidéo.

Quelques minutes plus tard, Jasdeep et Amandeep sont vus les mains liées derrière le dos alors qu’ils montent dans un camion. Peu de temps après, le camion repart et revient six minutes plus tard.

À son retour, le suspect entre dans l’entreprise et sort avec une arme à la main alors que Jasleen Kaur tient Aroohi, 8 mois, et marche devant le suspect jusqu’au camion.

Plus tard lundi, un agriculteur a trouvé deux des téléphones portables des victimes sur une route, ont annoncé les autorités. À un moment donné, le fermier a répondu au téléphone et a parlé avec un proche des victimes.

Avant que les corps ne soient retrouvés mercredi soir, un membre de la famille avait exhorté les gens à fournir des informations sur l’affaire.

“C’est une famille pacifique qui dirige une petite entreprise dans la région de Merced”, a plaidé Balvinder, un membre de la famille. “C’est quelque chose que personne n’est prêt à affronter … nous espérons et prions à chaque instant.”

LE SUSPECT EN GARDE A ÉTÉ VIOLENT, DIT SHERRIF

Selon les autorités, le suspect a tenté de se suicider avant d’être placé en garde à vue mardi, un jour après l’enlèvement de la famille.

Il avait été mis sous sédation parce que les autorités “ne voulaient pas qu’il se débatte”, a déclaré Warnke plus tôt mercredi. “Je peux vous dire qu’à chaque fois qu’il s’est approché de la conscience, il a été violent.”

La famille de l’homme avait contacté les forces de l’ordre et leur avait dit que l’homme avait admis être impliqué dans l’enlèvement, selon l’adjointe Alexandra Britton, porte-parole du bureau du shérif du comté de Merced.

Les forces de l’ordre ont contacté l’homme après l’appel de la famille, a-t-elle ajouté.

Mardi matin, les enquêteurs ont appris qu’une carte de guichet automatique appartenant à l’une des victimes avait été utilisée dans une banque à Atwater, en Californie, à environ neuf miles au nord-ouest de Merced, a indiqué le bureau du shérif.

On ne sait pas si l’homme de 48 ans en garde à vue est la personne qui a utilisé cette carte, a déclaré Britton.

Après cette transaction, les enquêteurs ont pu identifier l’homme de 48 ans comme une personne d’intérêt dans l’affaire et l’ont ensuite placé en garde à vue, ont indiqué des responsables.

De plus, le suspect a été condamné en 2005 dans une affaire de vol à main armée et de faux emprisonnement et a été libéré sur parole en 2015, a déclaré Warnke. Dans ce cas précédent, l’homme a agi seul et connaissait les victimes, selon Warnke.