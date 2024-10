Une famille italienne veut prouver que son tableau est un Picasso

Une famille italienne espère prouver qu’un tableau trouvé il y a longtemps sur l’île de Capri est l’œuvre de l’artiste espagnol Pablo Picasso.

La famille a rassemblé des preuves scientifiques pour étayer cette affirmation. Il veut des responsables de Picasso domaine pour confirmer Picasso comme créateur du tableau.

Un homme a trouvé le tableau dans un tas de déchets dont il a pris possession à titre de ordure concessionnaire il y a plus de 60 ans. Il a longtemps accroché le tableau chez lui. Plus tard, il a été accroché dans un restaurant de Pompéi, en Italie.

Ensuite, le fils de l’homme, Andrea Lo Russo, a commencé à enquêter sur le tableau que, dit-il, sa mère a décrit comme «laid.»

Il a déclaré qu’il en était venu à penser que le tableau était important après avoir vu une image d’un tableau de Picasso dans un manuel scolaire. Plus tard, alors qu’ils étaient jeunes adultes, Lo Russo et son frère emportèrent le tableau à Paris. Ils l’ont montré aux experts du musée Picasso.

« Ils ont regardé et ils ont dit : ‘ce n’est pas possible' », se souvient Lo Russo. Les frères ont refusé l’offre du musée de conserver le tableau pour une étude plus approfondie, a-t-il déclaré.

Lo Russo a déclaré que ses recherches sur le tableau origine il le mettait parfois en relation avec des personnes malhonnêtes. Il a dit que certaines personnes avaient trompé lui pour de l’argent. Une situation a conduit les autorités à enquêter sur lui en tant que possible trafiquant de fausses œuvres d’art.

Cette enquête a pris fin après qu’il ait produit des documents confirmant ses efforts pour identifier le tableau de la famille.

Après plus de 20 ans d’essais, Lo Russo estime que les récents tests effectués par la Fondation Arcadia, basée en Suisse, prouvent que son tableau est de Picasso.

Luca Marcante est un chimiste de formation qui a créé la Fondation Arcadia en 2000 pour enquêter sur les œuvres d’art. Marcante a déclaré que des tests en laboratoire montrent que les peintures utilisées étaient similaires à celles utilisées par Picasso à une période de sa carrière.





Plus récemment, un expert en écriture a confirmé que le nom écrit dans le coin supérieur gauche du tableau est l’écriture de Picasso, a déclaré Marcante.

Toutefois, pour le monde de l’art, un seul groupe peut authentifier le tableau comme œuvre de Picasso : l’Administration Picasso à Paris. Mais il n’a pas répondu à une série de demandes au fil des années.

Marcante a déclaré qu’il se préparait à partager avec eux les découvertes les plus récentes. Il l’explique ainsi : « Il faut comprendre, ils reçoivent chaque jour des dizaines de demandes de particuliers croyant avoir trouvé un Picasso. »

L’administration Picasso a choisi de ne pas parler du tableau à l’Associated Press.

Tête de femme

Marcante a dit que le tableau est similaire à Tête de femme, un tableau de 1949 qui serait un Picasso. Il fait partie d’une collection numérique supervisée par la Sam Houston State University au Texas.

Ajoutant au mystère, Marcante a déclaré qu’il existe des preuves photographiques que Picasso a visité les ruines de Pompéi en 1917. Marcante a également déclaré qu’il était probable que l’artiste ait visité Capri dans les années 1940.





Mais l’expert Enrique Mallen doute que le tableau soit réellement l’œuvre de Picasso. Il a déclaré : « D’après ce que je sais de mes études sur Picasso pendant 30 ans, il ne ferait jamais une copie identique de son propre travail. »

Le seul enregistrement de Tête de femme est une documentation tirée d’un livre de 1967, qui indiquait que le tableau se trouvait dans une collection privée à Turin, en Italie. Mallen a déclaré qu’il n’y avait aucune autre preuve de la peinture.

Marcante a appelé Tête de femme « une peinture fantôme, parce que personne ne l’a jamais vue. » Il a ajouté : « Le seul vrai est le nôtre, que nous avons examiné de manière scientifique… »

Lo Russo a déclaré que sa famille n’avait pas décidé quoi faire du tableau s’il était confirmé qu’il s’agissait d’un Picasso. De nombreuses personnes se posent la question depuis que la nouvelle du tableau s’est répandue ces dernières semaines.

« Nous sommes confus nous-mêmes », a-t-il déclaré.

Je m’appelle Mario Ritter, Jr.

Colleen Barry a rapporté cette histoire pour Associated Press. Mario Ritter, Jr. l’a adapté pour VOA Learning English.

_______________________________________________________________

Mots dans cette histoire

domaine –n. propriété laissée par son propriétaire après son décès, qui est administrée par des personnes désignées par le propriétaire pour le faire à l’avenir

laid –adj. offensant pour la vue

origine –n. d’où vient quelque chose

authentifier –v. passer par un processus pour montrer que quelque chose est réel ou vrai légalement ou sans aucun doute

confus –adj. être perplexe ou déconcerté

Nous voulons avoir de vos nouvelles.

Notre politique de commentaires est ici.