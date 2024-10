Une famille italienne pense que le tableau trouvé dans une décharge dans les années 1960 est un Picasso et demande authentification

MILAN (AP) — Une famille italienne espère prouver définitivement qu’un tableau abandonné dans une villa de l’île de Capri il y a plus de 60 ans est un Picassoet a rassemblé des données scientifiques pour persuader l’administration de la succession de Picasso à Paris de prendre la décision définitive.

La toile enroulée d’une figure féminine a été découverte dans un tas d’ordures qu’un brocanteur avait été embauché pour se débarrasser au début des années 1960, et elle a été accrochée inoffensivement dans le salon familial puis dans le restaurant de Pompéi, près de Naples, pendant des années jusqu’à ce que son fils a décidé d’enquêter.

« Ma mère a trouvé ça moche », a déclaré jeudi le fils du brocanteur, Andrea Lo Russo. « Ici, nous sommes habitués aux paysages mettant en vedette la mer. »

Lo Russo a déclaré que sa première idée que le tableau pourrait être une œuvre importante lui est venue lorsqu’il a vu un Picasso dans un manuel de collège, mais ni son professeur ni son père n’ont été convaincus. Sa curiosité persiste et au début de la vingtaine, lui et son frère se rendent à Paris et apportent le tableau au musée Picasso.

« Ils ont regardé et ils ont dit : ‘Ce n’est pas possible' », se souvient Lo Russo. Il a déclaré qu’il avait décliné leur invitation à laisser le tableau pour un examen plus approfondi, ne voulant pas y renoncer.

Au fil des années, Lo Russo a déclaré que ses tentatives pour vérifier le tableau l’avaient exposé à des fraudeurs qui lui avaient escroqué de l’argent, et l’avaient même mis sous enquête pour suspicion de trafic d’œuvres d’art contrefaites – qui a été abandonnée après qu’il ait produit des documents montrant ses tentatives de vérifier l’origine du tableau.

Après des décennies de tentatives pour déterminer la provenance du tableau, Lo Russo estime qu’une récente batterie de tests effectués par la Fondation Arcadia, basée en Suisse, offre enfin la preuve qu’il s’agit bien de l’œuvre de Picasso.

Ils comprennent des tests en laboratoire qui montrent que les peintures utilisées correspondaient à la palette de couleurs de Picasso au cours de la période en question, a déclaré Luca Marcante, un chimiste de formation qui a fondé la Fondation Arcadia en 2000 pour enquêter sur la provenance des œuvres d’art. Plus récemment, un expert en écriture a authentifié la signature dans le coin supérieur gauche comme étant celle de Picasso, a déclaré Marcante.

La seule entité capable d’authentifier le tableau est l’Administration Picasso à Paris. Il n’a pas répondu à une série de demandes de renseignements au fil des ans. Marcante a déclaré qu’il se préparait à partager avec eux les découvertes les plus récentes.

« Il faut comprendre qu’ils reçoivent chaque jour des dizaines de demandes de particuliers pensant avoir trouvé un Picasso », a déclaré Marcante.

Contactée par l’Associated Press, l’administration Picasso a refusé de commenter l’affaire.

Marcante mettre la valeur du tableau à 6 millions d’euros (6,6 millions de dollars), mais a déclaré que s’il était entièrement authentifié, il grimperait à 10-12 millions d’euros. Après avoir été suspendu pendant des années dans la maison familiale Lo Rosso, il se trouve désormais dans un coffre-fort à Milan.

Marcante a déclaré que le tableau est étonnamment similaire à un tableau de 1949 attribué à Picasso intitulé « Tête du femme », qui est inclus dans le projet Picasso en ligne organisé par la Sam Houston State University au Texas.

Marcante a déclaré qu’il existe des preuves photographiques que Picasso a visité les ruines de Pompéi en 1917 et affirme qu’il a probablement également visité la ville voisine de Capri, où il a peut-être peint la toile appartenant à Lo Russo au début des années 1940, la laissant derrière lui « oubliée dans le temps ». .»

Marcante est convaincu que le tableau trouvé n’est pas un faux, en raison des différences entre les deux, notamment des plafonds différents et un bord manquant sur l’assise.

Le tableau « Tête du femme » semble être celui de Dora Maar, l’ancienne amante de Picasso, compte tenu de ses cheveux et de ses yeux foncés, selon Enrique Mallen, l’érudit de Picasso qui dirige le projet en ligne. Il a mis en doute la théorie selon laquelle Picasso aurait créé deux tableaux si similaires.

« D’après ce que je sais de mes études sur Picasso pendant 30 ans, il ne ferait jamais une copie identique de son propre travail », a déclaré Mallen à l’Associated Press. « Il aurait déclaré : « Vous pouvez copier n’importe qui, sauf vous-même. »

Le seul enregistrement de « Tête du femme » se trouvait dans un livre de 1967, où il était répertorié comme faisant partie d’une collection privée à Turin. Cela n’est jamais apparu dans d’autres références, a déclaré Mallen.

Mallen a souligné que sa base de données en ligne, qui compte plus de 41 000 entrées Picasso, rassemble des images de peintures, sculptures, dessins et autres œuvres attribuées à l’artiste, mais n’atteste pas leur authentification – ce que seule l’administration Picasso peut faire.

Marcante a qualifié la « Tête du femme » de « peinture fantôme, car personne ne l’a jamais vue ».

« Le seul véritable est le nôtre, que nous avons examiné de manière scientifique. Nous sommes convaincus de notre travail et des résultats que la science nous a apportés », a déclaré Marcante. « Nous pouvons toucher ce tableau avec nos mains. C’est réel, c’est authentique.

S’il est confirmé que le tableau découvert par son père est bien un Picasso, Lo Russo a déclaré que la famille essayait toujours de savoir si elle allait le vendre, prise dans un tourbillon d’enquêtes depuis que la nouvelle de la provenance présumée du tableau a fait surface cette semaine.

« Nous sommes nous-mêmes confus », a-t-il déclaré.