Le kibboutz Nir Oz était une oasis luxuriante de familles heureuses et de jardins fleuris, jusqu’au 7 octobre, lorsque la vie de la petite communauté agricole a été interrompue par des hommes armés en mission pour tuer et kidnapper. Les autorités israéliennes affirment qu’environ un quart des habitants de Nir Oz ont été massacrés ou pris en otage par des militants du Hamas lors de leurs ravages dans le sud d’Israël.

L’un des otages serait Kfir Bibas, âgé de seulement 10 mois. Sa famille dit qu’il a été arrêté avec son frère Ariel, 4 ans, et leur mère Shiri, terrifiée.

« Je ne peux qu’espérer qu’ils soient ensemble », a déclaré vendredi Yifat Zailer, le cousin de Shiri, à CBS News, dans la maison familiale tachée de sang. « J’espère qu’ils ne l’ont pas séparée de ses enfants », dit-elle en sanglotant. « J’espère. »

Une image d’une vidéo tournée par un journaliste citoyen palestinien et publiée en ligne montre Shiri Katz, une résidente du kibboutz Nir Oz dans le sud d’Israël, serrant dans ses bras ses deux fils alors qu’ils sont tous capturés par des militants du Hamas lors de l’attaque terroriste du groupe contre la communauté. 7 octobre 2023.



« J’essaie de ne pas penser au pire, c’est la seule chose qui me permet de continuer », a déclaré Zailer. « Mais chaque jour qui passe… »

Elle était trop bouleversée pour finir sa phrase, mais elle poursuivit ensuite, avec une pensée différente : « Nous ne pouvons plus suivre le même chemin. Israël va être changé après cela.

« Nous sommes tous traumatisés », a déclaré Zailer à CBS News. « Cela a touché toutes les familles impliquées en Israël… imaginez, [an] pays tout entier qui connaît quelqu’un qui a été tué ou kidnappé.

« Le silence ici est obsédant », a déclaré le lieutenant-colonel de l’armée israélienne Richard Hecht en regardant autour de la communauté décimée. Il a grandi dans un kibboutz, tout comme Nir Oz. « Il n’y a pas d’enfants. Il n’y a rien, et c’est juste pétrifiant pour moi.

Une vue montre les restes d’une maison familiale dans le kibboutz Nir Oz après une infiltration meurtrière par des hommes armés du Hamas depuis la bande de Gaza, dans le kibboutz Nir Oz, dans le sud d’Israël, le 19 octobre 2023. AMIR COHEN/Reuters

CBS News a parlé avec une autre famille de la petite ville qui il manque six membres, qui serait détenu par le Hamas. Ils ont appris mercredi qu’un septième avait été tué.

Nir Oz n’est qu’à environ deux kilomètres de la frontière de Gaza, et Hecht a déclaré que lorsque l’attaque du Hamas a commencé, de nombreux habitants se sont réfugiés dans les coffres de leurs maisons. Mais les militants les ont chassés.

« Ils ont incendié les maisons pour que les gens sortent de ces abris ou meurent étouffés, ou encore ils les abattent en sortant », a-t-il déclaré.

Un journaliste citoyen palestinien a fait un reportage depuis le kibboutz pendant l’assaut.

« Les combattants ont kidnappé les colons », a-t-il déclaré dans un clip, « et ont tué ceux qui tentaient de se défendre ».

Il a capturé des images de militants pénétrant par effraction dans des maisons avec des outils électriques et capturant un jeune garçon et une femme âgée. Des images comme celle de l’attaque terroriste – qui, selon les responsables israéliens, ont tué plus de 1 400 personnes – ont laissé le pays sous le choc.

Vous pouvez entendre le son de la réponse israélienne – frappes aériennes et tirs d’artillerie – depuis Nir Oz. C’est si proche de la frontière de Gaza que l’on peut sentir les explosifs des frappes aériennes israéliennes, qui, selon les responsables de l’enclave dirigée par le Hamas, ont tué plus de 4 000 personnes.

L’armée israélienne affirme avoir tué le commandant du Hamas qui dirigeait l’attaque contre le kibboutz Nir Oz, mais ce qui s’est passé dans cette petite communauté dévastée et dans d’autres communautés similaires a contribué à déclencher une guerre aux conséquences mondiales.