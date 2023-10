JERUSALEM — La famille d’Ohad Munder-Zichri ne sait pas s’il a ses lunettes.

Cela peut sembler une petite chose étant donné la situation : l’enfant de 8 ans ferait partie des quelque 200 otages israéliens détenus par le Hamas à Gaza. Mais pendant les longues nuits d’attente des nouvelles, l’idée qu’Ohad ne puisse plus voir est une source de douleur aiguë pour ses proches.

« Il ne peut pas se passer de ses lunettes », a déclaré jeudi sa cousine, Osnat Meiri, à NBC News au domicile de sa mère à Jérusalem. « C’est quelque chose qui pèse beaucoup sur son père. Il dit toujours : « Et ses lunettes ? J’espère qu’ils le laisseront le garder.

Ohad Munder-Zichri, 8 ans, et sa mère Keren Munder, 54 ans, auraient tous deux été pris en otage par le Hamas. Avec l’aimable autorisation d’Osnat Meiri

Ohad, qui fêtera ses 9 ans lundi, se trouvait à une réunion de famille au kibboutz Nir Oz lorsque les terroristes du Hamas ont fait irruption à travers la barrière frontalière de Gaza le 7 octobre, a déclaré Meiri, 53 ans.

Avec sa mère Keren Munder, 54 ans, et ses grands-parents Ruth et Avraham, tous deux âgés de 78 ans, on n’a plus entendu parler de lui depuis lors, a-t-elle déclaré, ajoutant qu’un autre cousin, Roee, 50 ans, a été tué.

L’armée israélienne a confirmé que les téléphones portables de la famille avaient été détectés à Gaza, a-t-elle indiqué. Mais malgré des heures de vidéos chaotiques prétendant montrer les attaques, Meiri a déclaré que la famille n’avait vu aucun signe indiquant que leurs proches avaient été emmenés à Gaza.

L’armée israélienne n’a pas été en mesure de leur donner des certitudes sur ce qui s’est passé, a-t-elle ajouté.

NBC News a demandé aux Forces de défense israéliennes leurs commentaires sur le cas d’Ohad.

Dans une mise à jour vendredi, Tsahal a déclaré que plus de 20 des 200 otages dans la bande de Gaza étaient des enfants de moins de 18 ans et que 10 à 20 d’entre eux avaient plus de 60 ans. « La majorité des otages sont en vie. Il y a également eu des cadavres qui ont été emmenés en otages dans la bande de Gaza », ajoute le communiqué.

« Il faut comprendre, nous attendons qu’ils reviennent », a déclaré Meiri. « Ma cousine a perdu son frère. Mon oncle et ma tante ont perdu leur fils. Ils ne savent pas que leur maison, que tout l’endroit où ils ont vécu pendant tant d’années, est en ruine.

Meiri a déclaré que sa famille faisait partie des fondateurs de Nir Oz, une communauté d’environ 400 personnes située à seulement 2 km de la frontière avec Gaza.

De la nourriture sur une table dans une maison incendiée à Nir Oz, un kibboutz attaqué le 7 octobre par des militants du Hamas. Menahem Kahana / AFP – Getty Images

Comme beaucoup de kibboutzim, il était politiquement libéral, et Meiri a déclaré qu’avant le retrait d’Israël de Gaza en 2005, des volontaires conduisaient les Gazaouis vers les hôpitaux israéliens pour y être soignés.

« Les gens croient encore en la paix », a-t-elle déclaré. « Mais c’était un pur mal. »

Elle a exhorté les pays du monde entier à utiliser toutes les voies diplomatiques disponibles pour négocier un accord visant à libérer les otages.

« Il n’y a pas de temps », a-t-elle déclaré. « Et c’est pourquoi vous devez faire tout ce qui est en votre pouvoir pour les ramener, parce que vous n’avez pas le temps. »