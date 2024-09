Une famille intente une action en justice pour mort injustifiée à la suite d’un accident mortel sur une autoroute

OXFORD – La famille d’un homme de Tupelo tué sur la Natchez Trace lorsqu’il a été heurté par un conducteur prétendument ivre a déposé une plainte pour mort injustifiée contre un homme du Tennessee et son père.

Alan Lee Langford, 42 ans, a été tué et son jeune fils grièvement blessé lorsqu’ils ont été heurtés de plein fouet par un Hummer conduit par Connor Milhorn, 20 ans, de Murfreesboro, Tennessee, avant l’aube du 11 mai sur la route fédérale près de Marietta. Milhorn n’ayant pas 21 ans à l’époque, la famille a également désigné son père, James David Milhorn, comme accusé.

La plainte, qui demande des dommages et intérêts non spécifiés, à la fois compensatoires et punitifs, a d’abord été déposée devant le tribunal de circuit du comté de Prentiss par la veuve de Langford, Jacqueline Langford, et ses deux enfants mineurs. Elle a ensuite été déposée à nouveau devant le tribunal de district américain d’Aberdeen.

Dans la plainte, la famille affirme que Connor Milhorn « conduisait sous l’influence de l’alcool et à une vitesse excessive » lorsqu’il « a traversé la ligne médiane et a heurté » un autre véhicule avant de percuter de plein fouet les Langford. Lors d’une audience criminelle devant un tribunal fédéral en juin, un garde forestier de Natchez Trace Parkway a témoigné que la « boîte noire » du Hummer avait enregistré que Milhorn roulait à 70 mph au moment de la collision.

La poursuite allègue que Milhorn a fait preuve de négligence parce qu’il a « conduit son véhicule de manière délibérée et inconsidérée pour la sécurité des personnes ou des biens ». Elle soutient en outre que le père est responsable parce qu’il a « confié par négligence l’utilisation de son véhicule » à Milhorn.

En plus de demander des dommages et intérêts pour le décès d’Alan Langford, la poursuite affirme que Milhorn est responsable non seulement des blessures subies par le fils mineur de Langford, qui était passager dans le camion au moment de l’accident, mais aussi de tous les frais médicaux et connexes actuels et futurs. La poursuite demande également des dommages et intérêts pour « l’angoisse mentale, la douleur physique, la souffrance et l’invalidité » ainsi que pour « la perte de jouissance de la vie ».

Le procès civil est distinct des accusations criminelles auxquelles Milhorn est également confronté devant un tribunal fédéral. Il a été accusé d’homicide involontaire, de conduite sous l’influence de l’alcool ayant entraîné la mort et de mutilation par conduite sous l’influence de l’alcool.

Selon les témoignages au tribunal, Langford et son fils roulaient sur la Trace avant l’aube en direction d’un tournoi de pêche à l’achigan caritatif au lac Bay Springs lorsque l’accident s’est produit vers 4h30 du matin le 11 mai. L’impact a « complètement détruit » le camion des Langford. Il a été déclaré mort sur place tandis que le garçon a été transporté par avion d’abord à Tupelo puis à l’hôpital pour enfants LeBonheur de Memphis, dans le Tennessee.

Après l’accident, Milhorn présentait des signes d’ivresse (œil vitreux, yeux injectés de sang et troubles de l’élocution) et les autorités ont trouvé deux bidons d’alcool ouverts à l’intérieur du Hummer. Il était également en possession d’un faux permis de conduire de Géorgie à son nom, indiquant qu’il avait 23 ans. Le faux était suffisamment fiable pour tromper les premiers intervenants.

Milhorn a également été blessé dans l’accident. Il a été autorisé à récupérer chez ses parents jusqu’à ce que les agents fédéraux l’arrêtent environ une semaine plus tard. Après son audience de détention début juin, Milhorn a été libéré sous caution de 20 000 $, à condition qu’il ne puisse pas conduire de véhicule à moteur, qu’il porte un bracelet électronique et qu’il s’abstienne de boire de l’alcool.