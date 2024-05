Une famille infectée par des vers parasites aux États-Unis après avoir mangé de la viande d’ours, selon le CDC | Animaux

Animaux Six personnes qui ont mangé un repas dans le Dakota du Sud en 2022 avec de la viande d’ours noir ont reçu un diagnostic de trichinellose, une maladie zoonotique parasitaire dim. 26 mai 2024 18h19 HAE

Six personnes qui ont partagé un repas composé de brochettes de viande d’ours noir ont été diagnostiquées avec la trichinellose, une maladie zoonotique parasitaire.

Dans un nouveau rapport Publié cette semaine, les Centers for Disease Control and Prevention (CDC) ont révélé qu’en juillet 2022, un patient hospitalisé de 29 ans suspecté de trichinellose avait été signalé au département de santé du Minnesota. Ses symptômes comprenaient de la fièvre, des douleurs musculaires sévères, un œdème périorbitaire ou un gonflement des yeux, ainsi qu’une éosinophilie ou un taux élevé d’éosinophiles, un type de globules blancs.

Selon le rapport, une semaine avant l’apparition des symptômes, le patient et huit autres personnes ont partagé un repas comprenant de la viande d’ours noir congelée pendant 45 jours avant d’être grillée et servie saignante avec des légumes cuits avec la viande.

Une enquête sur l’incident a révélé six cas de trichinellose, dont deux chez des personnes consommant uniquement des légumes. La trichinellose est une infection parasitaire causée par les larves de trichinella, un type d’ascaris. Généralement, la viande contaminée par les larves de Trichinella provient d’animaux carnivores comme l’ours, le sanglier ou le morse.

Des tests moléculaires ont révélé que les larves de la viande d’ours avaient été congelées dans un congélateur domestique pendant plus de 15 semaines et qu’il s’agissait de Trichinella nativa, une espèce résistante au gel. Le CDC prévient qu’une cuisson adéquate est le seul moyen fiable de tuer les parasites trichinella et que la viande infectée peut contaminer d’autres aliments.

Le CDC rapporte que six jours avant l’apparition des symptômes chez le patient initial, lui et huit membres de sa famille élargie de l’Arizona, Minnesota et le Dakota du Sud se sont réunis dans le Dakota du Sud pendant plusieurs jours. Lors de leur rassemblement, ils ont mangé la viande d’un ours noir qui avait été récolté par l’un des membres de la famille dans le nord de la Saskatchewan, au Canada, en mai 2022.

Selon le rapport, la viande a été « initialement servie saignante par inadvertance, apparemment parce qu’elle était de couleur foncée et qu’il était difficile pour les membres de la famille de déterminer visuellement le niveau de cuisson ».

Il ajoute : « Après que certains membres de la famille ont commencé à manger la viande et ont remarqué qu’elle n’était pas assez cuite, la viande a été recuite avant d’être servie à nouveau. »

Trois des six personnes symptomatiques, dont deux ont été soignées au moins deux fois avant de se voir proposer un traitement, ont été hospitalisées. Les trois patients ont reçu un traitement contre la trichinellose à base d’albendazole, un médicament destiné au traitement de diverses infections parasitaires par des vers.

Les six personnes symptomatiques se sont rétablies, le CDC signalant que les patients non hospitalisés n’ont pas reçu de traitement contre la trichinellose parce que leurs symptômes s’étaient résolus uniquement grâce à des soins de soutien.

Aux États-Unis, la trichinellose est rarement signalée. La plupart des cas signalés concernent la consommation de viande de gibier sauvage.

De janvier 2016 à décembre 2022, sept épidémies de trichinellose ont été signalées au CDC aux États-Unis, dont 35 cas probables et confirmés. La viande d’ours était la source d’infection suspectée ou confirmée pour la majorité de ces épidémies, selon le CDC. dit.