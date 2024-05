Une famille infectée par des vers cérébraux après avoir mangé de la viande d’ours insuffisamment cuite, selon le CDC

Inscrivez-vous à notre courriel gratuit Visez santé pour recevoir une analyse exclusive de la semaine en santé Recevez gratuitement notre courriel Visez santé

Six personnes ont été infectées par un parasite connu sous le nom de « vers cérébraux » après avoir mangé de la viande d’ours noir insuffisamment cuite, ou des aliments contaminés par la viande, lors d’une réunion de famille en 2022 – le » a déclaré le Centre de contrôle des maladies (CDC) dans un nouveau rapport.

En mai 2022, un groupe de neuf membres d’une famille s’est réuni dans le Dakota du Sud et a partagé des brochettes à base de viande d’ours noir et de légumes. Plus tôt ce mois-là, l’un des membres de la famille a récolté la viande dans le nord de la Saskatchewan, au Canada.

Sur les conseils d’un pourvoyeur de chasse, le membre de la famille a congelé la viande dans un congélateur domestique pendant 45 jours pour tuer les parasites. La famille a ensuite décongelé la viande et l’a grillée avec les légumes, selon le CDC.

Cependant, la viande a été accidentellement servie insuffisamment cuite. Des mois plus tard, des membres de la famille se sont présentés chez des médecins ou des hôpitaux avec des symptômes compatibles avec la trichinellose, une infection parasitaire également connue sous le nom de vers du cerveau.

Après que les autorités sanitaires ont signalé l’infection, le CDC a enquêté. Désormais, l’agence de santé rappelle aux gens de cuire leur viande à une température interne de ≥165°F (≥74°C).

Trichinelle musculaire ( Getty Images )

Certains États, comme le Minnesota, exigent que les prestataires de soins de santé signalent les cas de trichinellose au ministère de la Santé de l’État.

C’est exactement ce que les prestataires de soins ont fait en juillet 2022 lorsqu’un homme de 29 ans s’est présenté à l’hôpital avec des symptômes compatibles avec la trichinellose : une fièvre, des douleurs intenses, des yeux enflés et un nombre élevé de globules blancs, entre autres anomalies de laboratoire.

C’était la deuxième fois que l’homme était hospitalisé et la quatrième fois qu’il cherchait à se faire soigner pour ses symptômes qui avaient débuté début juillet. Ce n’est qu’à ce moment-là qu’il a informé les prestataires de soins qu’il mangeait de la viande d’ours.

La trichinellose est une maladie parasitaire relativement rare qui se développe généralement en mangeant de la viande rare ou insuffisamment cuite provenant d’animaux sauvages. Les parasites, appelés vers ronds, infectent certaines parties du corps et se reproduisent, provoquant des maladies.

Aux États-Unis, environ 90 pour cent des cas proviennent d’ours.

Ours noir ( Getty Images/iStockphoto )

Lors de la réunion de famille de mai 2022, seuls cinq des neuf membres de la famille ont mangé de la viande d’ours tandis que huit ont consommé les légumes avec lesquels elle était cuisinée.

Ceux qui ont consommé la viande d’ours ont reconnu qu’elle n’était pas assez cuite après l’avoir consommée – ils ont rapporté qu’il était difficile de savoir si elle était bien cuite avant de la manger en raison de sa couleur foncée. Ils ont remis la viande d’ours sur le gril pour la cuire après avoir réalisé qu’elle était rare mais qu’il était trop tard.

Après enquête, le CDC a découvert que six des huit personnes, dont l’homme hospitalisé, présentaient des symptômes compatibles avec la trichinellose – quatre qui mangeaient de la viande et deux qui consommaient uniquement des légumes. Leurs âges variaient de 12 à 62 ans, un vivant en Arizona, quatre vivant au Minnesota et un vivant dans le Dakota du Sud.

Trois personnes ont eu besoin d’un traitement dirigé contre la trichinellose, mais deux autres se sont rétablies d’elles-mêmes.

Les tests effectués sur la viande d’ours, qui avait été congelée pendant 110 jours dans le congélateur domestique, ont révélé des larves de trichinella résistantes au gel. La personne qui possédait la viande avait pour instruction de la jeter.

Le CDC recommande que la meilleure façon de prévenir la trichinellose soit de bien cuire la viande et d’utiliser un thermomètre à viande pour s’assurer qu’elle est bien cuite.

De plus, ceux qui manipulent de la viande crue doivent se laver les mains avec de l’eau tiède et du savon avant de préparer et nettoyer soigneusement tous les outils utilisés après utilisation.