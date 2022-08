Une famille indo-américaine installe la statue d’Amitabh Bachchan dans sa maison du New Jersey

Une famille indo-américaine a installé une statue grandeur nature de la superstar de Bollywood Amitabh Bachchan chez elle à Edison City dans le New Jersey. Quelque 600 personnes se sont rassemblées devant la maison de Rinku et Gopi Seth à Edison, souvent appelée Little India pour abriter une importante population indo-américaine, lorsque la statue a été officiellement dévoilée par l’éminent chef de la communauté Albert Jasani. Le statut est placé à l’intérieur d’une grande boîte en verre. La cérémonie s’est accompagnée de l’éclatement des pétards et de la danse impromptue d’un fan club de la superstar indienne.

“Il n’est rien de moins qu’un dieu pour moi et ma femme”, a déclaré Gopi Seth, ingénieur en sécurité Internet, à PTI.

👆🏻👆🏻Le samedi 27 août, nous avons placé @SrBachchan statue 👆🏻👆🏻👆🏻👆🏻à l’extérieur devant notre nouvelle maison à Edison NJ USA. De nombreux fans de M. Bachchan ont participé à la cérémonie d’inauguration de la statue de M. Bachchan. pic.twitter.com/O3RklFS5eZ — Gopi EFamily (@GopiSheth) 28 août 2022

« La plus grande chose qui m’inspire à son sujet n’est pas seulement sa vie réelle, mais aussi la vraie vie… comment il se gère en public, comment il transmet et communique… tout ce que vous savez. Il est très terre à terre. Il prend soin de ses fans. Il n’est pas comme tant d’autres stars. C’est pourquoi j’ai pensé que je devrais avoir son statut en dehors de chez moi », a déclaré Seth.

Seth, qui est arrivé aux États-Unis en provenance de Dahod dans l’est du Gujarat en 1990, dirige www.BigBEFamily.com, un site Web pour “Big B Extended Family”, depuis trois décennies.

Le site Web, entre autres choses, a-t-il dit, est un référentiel des fans mondiaux d’Amitabh Bachchan. La base de données est partagée avec la superstar de Bollywood.

Selon Seth, Bachchan est au courant de la statue.

Seth a déclaré que la superstar lui avait dit qu’il ne méritait pas ce genre de traitement, mais ne l’avait pas empêché de le faire.

La statue grandeur nature qui montre Bachchan assis dans son mode « Kaun Banega Crorepati » a été spécialement conçue et fabriquée au Rajasthan puis expédiée aux États-Unis. L’ensemble du projet, a déclaré Seth, lui a coûté plus de 75 000 USD (environ 60 lakhs ₹).

Seth a déclaré avoir rencontré “son dieu” pour la première fois lors des célébrations de Navaratri dans le New Jersey en 1991.

Depuis, il est un grand fan. Il a dit qu’il organisait ses fans aux États-Unis et dans le monde, ce qui s’est ensuite transformé en un site Web. “Bachchan Saheb appelle ses fans et ses supporters sa famille élargie”, a-t-il déclaré.

“L’installation d’une statue aux États-Unis comporte de nombreux défis et cela a été plus difficile que d’autres”, a-t-il déclaré. PTI LKJ TIR TIR

