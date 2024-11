Une famille incapable de faire son deuil après un « cauchemar à l’hôpital »

Une femme affirme que sa famille n’a pas pu pleurer la mort de sa grand-mère après un « cauchemar à l’hôpital ».

Lilian Evans, 90 ans, a été emmenée à l’hôpital Wrexham Maelor le 25 août après avoir vomi du sang, mais le personnel des urgences l’a admise pour une infection urinaire qu’elle n’avait pas, a déclaré sa petite-fille.

Rachael Evans, 37 ans, a déclaré que le manque de soins prodigués à sa grand-mère était « incroyable », y compris lui donner de la pénicilline malgré une allergie et lui diagnostiquer un cancer et la maladie de Parkinson sans en informer la famille.

Le Conseil universitaire de santé Betsi Cadwaladr s’est excusé pour ces échecs.

Rachael, de Wrexham, a déclaré que sa grand-mère était une femme indépendante qui aimait son King Charles Spaniel, Meg.

Lilian, qui a fêté ses 90 ans la semaine précédant son admission à l’hôpital, marchait trois fois par jour, même après que Meg ait dû être abattue.

Rachael a déclaré que Lilian souffrait de démence et avait donné des informations incorrectes au personnel des A&E à son arrivée – quelque chose qu’elle a découvert après avoir demandé les dossiers de sa grand-mère après sa mort.

« Aucun test n’a montré qu’elle avait une infection urinaire, ils ont complètement passé sous silence le fait qu’elle vomissait du sang », a déclaré Rachael.

« Cela ne semblait pas être un problème pour eux, et ils ont simplement accepté même s’ils ont écrit qu’elle ne présentait aucun symptôme d’infection urinaire. »

Rachael a dit que sa grand-mère était « entièrement continentale » avant d’aller à l’hôpital.

« Quand nous y sommes allés le lendemain matin, elle était dans un énorme coussin – même pas une couche, elle ne se fermait d’aucun côté. »

Lilian a perdu l’appétit et on lui a donc donné des boissons riches en nutriments, mais la crème lui donnait mal au ventre, alors ils ont demandé des boissons à base de jus.

« Chaque fois que nous y allions, ils avaient des crèmes devant elle pour qu’elle puisse les boire. Je n’arrêtais pas de dire que ça allait la rendre malade et lui donner mal au ventre », a déclaré Rachael.

« Les infirmières lui faisaient les descendre. »

Les médicaments de Lilian ont été laissés dans une armoire non verrouillée, dont certains « auraient pu gravement blesser quelqu’un s’il les avait pris », a déclaré Rachael.

Elle a demandé à plusieurs reprises au personnel de les mettre sous clé, mais elle les a trouvés toujours déverrouillés.

Rachael a déclaré qu’elle avait découvert que sa grand-mère recevait des soins de fin de vie lorsqu’elle avait demandé à un membre du personnel de l’hôpital comment elle allait, même si personne n’en avait informé la famille.

« C’était absolument horrible », a-t-elle déclaré.

« Chaque jour, nous y allions et il y avait autre chose.

« Si je n’avais pas les preuves ici, je pense que personne ne nous croirait réellement sur ce qui s’est réellement passé là-bas. »

Lilian a eu 90 ans une semaine avant son admission à l’hôpital [Family Photo]

Dans les jours qui ont précédé la mort de Lilian, un autre patient a été testé positif au Covid.

Lilian a subi un test de flux latéral le 18 septembre qui s’est révélé positif, puis un deuxième rapport a indiqué que le même test avait été enregistré par erreur – « veuillez ignorer », indique-t-il.

« Ils lui ont ensuite administré des injections anticoagulantes et elle a recommencé à vomir du sang », a déclaré Rachael.

« Si elle n’avait pas eu le Covid, elle n’aurait pas eu besoin des injections anticoagulantes, elle n’aurait pas recommencé à faire monter le sang. »

Le 20 septembre, Lilian est décédée, la cause du décès étant une pneumonie.

« La question entourant sa mort me paraissait très suspecte. Je n’ai toujours pas compris le fond des choses », a déclaré Rachael.

Lorsque Rachael et sa famille ont reçu le dossier hospitalier de Lilian, ils ont découvert qu’elle suivait « un plan intensif de gestion du cancer ».

Dans les notes d’un physiothérapeute, on lui avait diagnostiqué la maladie de Parkinson et des analyses de sang révélaient qu’elle avait eu une crise cardiaque, ce dont Rachael a déclaré qu’ils n’en avaient aucune idée.

« Nous ne savons toujours pas si elle l’a fait ou non, car l’hôpital refuse désormais de répondre à mes questions », a-t-elle déclaré.

De plus, les archives montrent que la nuit où Lilian est décédée vers 22h00, le personnel de nuit a signé pour dire qu’il l’avait surveillée à 00h30, 03h30 et 06h30 le lendemain matin.

Cela amène Rachael à croire que le personnel a signé le formulaire au début de son quart de travail afin de ne pas avoir à vérifier à nouveau si Lilian va bien.

« C’était déchirant car ma grand-mère était très anxieuse, alors penser à elle seule criant à l’aide et ne pas en obtenir est horrible », a déclaré Rachael.

Les médicaments de Lilian ont été laissés dans un tiroir non verrouillé [Rachael Evans]

Les dossiers ont également montré que, bien que le personnel des urgences ait noté que Lilian était capable de prendre ses propres décisions, une infirmière a ensuite demandé une ordonnance de privation de liberté.

Une évaluation a été effectuée et il a été décidé que Lilian n’en avait pas besoin, mais dans les rapports suivants, le personnel mentionne qu’une telle évaluation est en place.

Rachael, sa mère, son père et son oncle ont tous une procuration, mais ils n’en ont pas été informés, a déclaré Rachael.

En juillet, elle a eu une réunion avec le conseil de santé après s’être plainte des soins prodigués par sa grand-mère.

Elle a dit qu’ils avaient essayé de « passer sous silence » les problèmes et lui avaient dit qu’ils « examineraient la question », mais qu’après 11 semaines, ils lui avaient dit qu’ils n’allaient pas répondre à ses questions.

Rachael a déclaré que la communication et la documentation de l’hôpital étaient « vraiment mauvaises » – se trompant souvent sur le nom et les détails de Lilian.

« Cela a pris le dessus – j’attends – cela fait maintenant plus d’un an que ma grand-mère est décédée, et nous n’avons toujours pas toutes les réponses.

« Il est très difficile de faire son deuil quand on ne sait pas vraiment ce qui s’est passé. Ils ne nous ont rien dit quand elle était à l’hôpital, et maintenant ils refusent de nous le dire après sa mort. »

Carol Shillabeer, directrice générale de Betsi, a déclaré : « Au nom du Conseil de la santé, je m’excuse sincèrement auprès de la famille de Mme Evans pour les échecs identifiés dans ses soins et son traitement, nous n’avons pas répondu aux normes auxquelles on pouvait s’attendre. »

L’affaire a été soumise au médiateur, qui a été contacté pour commentaires.