Une famille horrifiée en repérant une bête mortelle cachée sur une photo alors qu’elle se détendait au bord de la rivière… pouvez-vous la trouver ?

Une photo CHILLING montre un invité indésirable lors d’un pique-nique familial au bord d’une rivière – mais pouvez-vous repérer la créature ?

La scène apparemment calme au bord de la rivière a été perturbée alors que le groupe a fui pour sauver sa vie lorsqu’il a remarqué la bête.

Le cliché montre le crocodile caché sous l’eau

La photo effrayante montre à quel point il était difficile de repérer un CROCODILE aussi massif à quelques mètres du camp de la famille.

La bête se cachait dans la rivière pendant que le groupe profitait d’une journée en Australie.

Les images montrent la scène étrange quelques instants après la fuite de la famille – avec le cliché capturé par un passant.

Il montre la bête monstre parfaitement camouflée sous l’eau.

À première vue, le reptile semble n’être rien de plus qu’une bûche flottant dans l’eau trouble, mais après avoir regardé de plus près, on peut voir la bête nager à quelques mètres du belvédère de la famille.

Partagé en ligne des milliers de fois, des commentateurs stupéfaits ont déclaré que la famille avait “de la chance d’être en vie”.

“Une photo d’une famille locale profitant du temps sur la rivière Wenlock pour se rafraîchir jusqu’à ce qu’un visiteur se présente”, une légende lue sur le message d’un groupe Facebook local.

Le cliché terrifiant est devenu viral en quelques heures, remportant plus de 4 000 likes et plus de 1 500 partages.

“Très chanceux qu’ils soient vivants pour raconter l’histoire”, a commenté un utilisateur.

“Une fois que vous entrez dans l’eau dans l’extrême nord du Queensland, vous n’êtes plus au sommet de la chaîne alimentaire”, a déclaré un autre.

“On m’a dit que pour chaque crocodile que vous pouvez voir, il y en a 7 autres qui se cachent.”

Les membres du groupe Facebook perdaient la tête sur la façon dont le crocodile était si bien caché sous l’eau et sur la façon dont la journée en famille aurait pu se terminer en catastrophe.

Selon Tourism Tropical North Queensland, il est essentiel que les gens campent à au moins 50 m du bord de l’eau et à 2 m au-dessus de la ligne des hautes eaux.

L’organisation touristique du Queensland exhorte également les nageurs à faire attention aux marques de glissement de crocodile sur la rive du fleuve et à rester à bonne distance d’eux.