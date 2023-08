Une famille expulsée d’une maison en rangée reçoit 27,7 000 $ à payer par l’acheteur après l’échec de la vente

Une famille de quatre personnes à Surrey, en Colombie-Britannique, a récemment reçu 27 717 $ de la Residential Tenancy Branch (RTB) après avoir été expulsée en avril 2022 lorsque la maison en rangée qu’elle louait a été vendue dans le cadre d’une transaction qui n’a jamais été conclue.

L’acquéreur potentiel a été condamné à payer une indemnité de 12 mois de loyer, la pénalité habituelle en cas d’expulsion injustifiée, même s’il n’a pas pu finaliser la vente sans objet parce que son financement n’a pas abouti. Ils ont également perdu un dépôt de 30 000 $.

Les locataires, Marcia Rubio et Oscar Hierro, se disent satisfaits de la sentence arbitrale, mais ils auraient préféré rester dans la maison, qui était proche de l’école de leurs enfants et coûtait 450 $ de moins que là où ils se trouvent actuellement, plus loin. à Langley.

« Nous nous sentons tellement frustrés », a déclaré Rubio à CBC News.

« C’est fou là-bas. Nous avons tellement peur, tellement peur parce que [as renters] nous n’avons aucune stabilité, aucune sécurité. »

Rubio dit qu’elle n’a pas encore eu de nouvelles des acheteurs, Humaira Bashir et Shammas Cheema.

Cheema, un agent immobilier qui a été ajouté comme coacheteur après l’offre initiale et qui n’est donc pas nommé dans la décision du RTB, a déclaré à CBC News qu’il avait l’intention de faire appel de la décision.

Cheema a déclaré qu’il avait averti le vendeur que son financement pourrait ne pas être réuni et que le vendeur aurait dû en informer les locataires.

« C’est une situation très délicate car nous avons déjà perdu de l’argent », a-t-il déclaré. « Mais en fin de compte, la décision du tribunal sera respectée. »

Les locataires avaient déjà déménagé

L’offre sur la maison en rangée, selon la décision de la Residential Tenancy Branch, ne comportait aucune condition, ce qui signifie que les acheteurs devaient s’engager dans la vente malgré toute préoccupation financière ou autre.

Cheema a déclaré que le marché immobilier était si chaud que ce type d’offres était de rigueur à l’époque. Mais ensuite, le marché s’est retourné et, malgré sa confiance initiale dans sa capacité à financer l’hypothèque avec un coacheteur, il n’a pas été en mesure d’y parvenir.

L’affaire a échoué à la onzième heure, selon Cheema et la décision de la RTB, et à ce moment-là, les locataires avaient déjà déménagé.

La maison de ville qui était à vendre se trouve dans ce complexe dans le quartier Fleetwood de Surrey, en Colombie-Britannique. (Google Maps)

Rubio a déclaré que l’anniversaire de son fils était à la fin du mois et que la famille avait décidé de déménager plus tôt afin de le célébrer sans le stress d’un déménagement imminent.

La décision indique qu’il incombe à l’acheteur potentiel de payer l’amende, car ils ont demandé au propriétaire de donner un préavis de deux mois pour mettre fin à la location.

CBC News a contacté le vendeur, Prem Banwait, qui était également l’agent immobilier et propriétaire de la vente, mais il a refusé de commenter.

Les documents déposés dans le cadre de l’affaire et partagés avec CBC montrent que Banwait a conservé 30 000 $ du dépôt et a restitué 10 000 $ supplémentaires aux acheteurs après l’annulation de la vente.

La décision indique que Banwait s’attendait à ce que la vente soit finalisée car « qui voudrait perdre son dépôt ? »

Maison de ville louée à de nouveaux locataires

La maison a été louée peu de temps après l’échec de la vente.

La décision indique que le vendeur a dit à l’arbitre qu’il devait le louer à nouveau car, en l’absence de vente, il devait quand même payer son hypothèque.

Les locataires ne savaient pas que la vente n’avait pas eu lieu jusqu’à ce qu’un voisin les appelle pour leur dire que leur ancienne maison avait été louée à de nouveaux locataires, indique la décision.

Lorsque CBC a contacté l’agent immobilier représentant les acheteurs, Rizwan Khan, un collègue de Cheema chez Woodhouse Realty Group, il a fait écho aux sentiments de Cheema selon lesquels le vendeur aurait dû faire savoir aux locataires que la transaction avait échoué et que les acheteurs ne devraient pas être tenus pour responsables de l’achat. indemnisation des locataires.

« Il n’y a rien de mal fait », a-t-il déclaré à CBC News.

Mettre fin à la location « une mesure drastique »

Rubio dit qu’elle et son mari, Oscar Hierro, louaient la maison de ville à Fleetwood depuis 2019.

La décision du RTB indique qu’ils payaient 2 301 $ par mois pour la maison de ville de trois chambres et deux salles de bains. Les locataires actuels ont déclaré à CBC News qu’ils payaient 2 900 $.

Robert Patterson, avocat au Tenant Resource and Advisory Centre, affirme que les lois sur la location de la Colombie-Britannique sont assez claires : si quelqu’un émet un avis de résiliation de la location et n’y donne pas suite, il y a des conséquences.

Patterson a déclaré que les arbitres de la Residential Tenancy Branch ont le pouvoir discrétionnaire de faire des exceptions en cas de circonstances atténuantes, mais la décision montre clairement que les acheteurs n’ont pas expliqué de manière adéquate pourquoi leur financement n’a pas été réuni.

« Chaque fois que nous parlons de mettre fin à une location, c’est toujours une mesure drastique. C’est toujours quelque chose qui va toujours avoir un impact incroyable sur le locataire », a-t-il déclaré.

« Une personne qui émet ou fait émettre un avis d’expulsion doit être très sûre d’avoir des motifs suffisants pour le faire et doit savoir qu’elle peut donner suite à l’objectif déclaré. »

Pour Rubio et son mari, qui vivent désormais plus loin de l’école de leurs enfants et paient près de 500 dollars de plus en loyer chaque mois, les conséquences sont claires.

Fatiguée des insécurités du marché locatif dans la région métropolitaine de Vancouver, elle dit que la famille envisage de déménager en Alberta.