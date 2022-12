Une famille exhume sa grand-mère dix ans après sa mort pour retrouver son cadavre intact

Dans ce qui se présente comme un incident bizarre, une famille de la République dominicaine a exhumé sa grand-mère près d’une décennie après son enterrement. A leur grande surprise, ils trouvèrent le cadavre parfaitement conservé. Margarita Rosario a été déterrée au cimetière de La Colonia à Jarabacoa. Selon Jam Press, une fois le processus terminé, on a découvert qu’elle avait une tête pleine de cheveux et un peu de peau. Non seulement cela, mais elle avait aussi assez d’os pour pouvoir se tenir debout avec peu de soutien.

Un habitant de Jarabacoa, dans un rapport du Herald Sun, a déclaré: «Elle était une bonne personne dans la vie. C’est pourquoi elle est encore préservée. Une peau intacte, incroyable comme si les années n’avaient pas passé.”

Twitter gère les images partagées par Daily Loud de la même chose. “La famille déterre leur grand-mère 10 ans après sa mort et est choquée par son apparence”, lit-on dans la légende.

« En Indonésie, dans certaines tribus, ils déterrent leurs ancêtres chaque année, enfilent de nouveaux vêtements, placent leurs squelettes dans leur maison et les remettent dans leur tombe quelques jours plus tard », a commenté un utilisateur de Twitter. Une autre personne a écrit : « C’est tellement faux à bien des égards que je suis surpris qu’elle se soit complètement transformée en os, qu’il reste encore de la chair.”

Un utilisateur de Twitter a écrit : “En tant que personne qui ne croit pas en l’au-delà, j’espère que c’est vrai pour que grand-mère puisse tous vous coucher quand vous passerez.”

“Elle est enterrée depuis dix ans, à quoi voulez-vous qu’elle ressemble”, a écrit une autre personne. Voici quelques réactions :

Que pensez-vous de la même chose ?

