Une famille exécute un bhangra pour remonter le moral d’un vieil homme alité, une vidéo virale gagne les cœurs

Une vidéo virale d’une famille encourageant un vieil homme alité fait fondre les cœurs sur Internet. Les médias sociaux, qui sont un lieu plein de contenu inspirant et sincère, ont vu un clip d’une famille exécutant Bhangra et encourageant l’homme hospitalisé. Partagé par l’officier IPS HGS Dhaliwal sur Twitter, les membres de la famille ont été vus en train de vibrer aux rythmes énergiques de 3 Peg de la chanteuse punjabi Sharry Mann. “L’esprit éternel du Punjabi”, a écrit l’officier de l’IPS avec la vidéo.

Alors que la caméra fait un panoramique vers la gauche, on peut voir le vieil homme qui semble malade allongé sur un lit d’hôpital et souriant en regardant sa famille danser. La vidéo a pris d’assaut Internet et a suscité une pléthore d’engagements. Les internautes n’ont pas pu garder leur calme et ont submergé la section des commentaires, appréciant l’initiative réfléchie prise par la famille. Un internaute a commenté : « Tellement adorable ! Cet acte a définitivement ajouté plus de temps et de bonheur dans la vie du vieil homme.

Si adorable! Cet acte a définitivement ajouté plus de temps et de bonheur dans la vie du vieil homme.💝 – Ramandeep Singh (@13T00R) 22 août 2022

Le deuxième utilisateur a écrit: «Les bons soignants aident en effet dans le processus de guérison. La musique et la danse sont thérapeutiques pour beaucoup.

De bons gardiens aident en effet dans le processus de guérison. La musique et la danse sont thérapeutiques pour beaucoup. — Sonia Dhaliwal Jhaj (@jhaj_sonia) 22 août 2022

“La meilleure chose que j’ai vue depuis des jours sur les réseaux sociaux”, a déclaré un utilisateur de Twitter.

La meilleure chose que j’ai vue depuis des jours sur les réseaux sociaux – Abhishek (@yourstrulyjain) 23 août 2022

Alors qu’un autre utilisateur a écrit, “wow quelle thérapie. Que Dieu bénisse cette douce famille.

Wow quelle thérapie. Dieu bénisse cette douce famille – Shukla Gupta (@ShuklaGupta1) 23 août 2022

L’esprit éternel du Punjabi ! pic.twitter.com/NwWWs9DGJa – HGS Dhaliwal (@hgsdhaliwalips) 22 août 2022

Plusieurs internautes ont même été ravis de voir la grand-mère embrasser l’homme malade.

je serais ce grand-mère ami qui voudrait participer mais qui ensuite manquerait de toutes les étapes🙊🙊🙊 – Zaynab (@troopersurvivor) 24 août 2022

Plus tôt, une autre vidéo réconfortante du Texas a fait surface en ligne où un père a été vu en train d’encourager son fils après avoir reçu un diagnostic de leucémie lymphoïde aiguë au début de la pandémie. En raison de la restriction des visites, un seul soignant était autorisé à être avec le patient, c’était la mère d’Aiden qui était avec lui pendant qu’il recevait le traitement. Chuck, de l’autre, avait l’habitude de danser pour son fils à l’extérieur de l’hôpital chaque semaine.

Lis le Dernières nouvelles et dernières nouvelles ici