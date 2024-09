Une famille évacue sa maison de Boise sans savoir quand elle pourra y retourner alors qu’un feu de broussailles fait rage

Larry et Kinuyo Camp se sont réveillés tôt jeudi matin dans leur maison du sud-est de Boise sous un ciel sombre éclairé par les lumières bleues des véhicules d’urgence et les teintes orange et rouges d’un feu de broussailles qui s’est rapidement propagé pendant la nuit.

L’incendie de Plex qui a commencé près de South Eyele Avenue et East Plexi Court vers 18 heures mercredi était passé de 20 acres à 350 acres à 8 heures jeudi, selon Jared Jablonski, spécialiste de l’éducation à l’atténuation au bureau de Boise du Bureau of Land Management.

Les Camps ont surveillé l’incendie jusque tard dans la nuit. Mercredi à 23 heures, les pompiers avaient maîtrisé l’incendie du Plex à 80 % et la famille pensait pouvoir dormir tranquille.

« Nous nous sommes couchés en pensant : « OK, ça devrait aller », a déclaré Larry Camp au journal Idaho Statesman par téléphone. « Et puis nous nous sommes réveillés et le monde était en feu. »

La famille Camp a évacué sa maison du sud-est de Boise jeudi matin après qu’un incendie de broussailles à proximité s’est rapidement propagé pendant la nuit.

Au cours de la nuit, une rotation du vent a commencé poussant le feu vers l’ouest vers le canyon de la rivière Boise près du lac Lucky Peak.

L’incendie a ensuite commencé à se propager vers quelques maisons et lotissements dispersés dans cette zone, notamment le lotissement Bonneville Pointe le long d’East Columbia Road, où vivent les Camps, et les lotissements Sunny Ridge et Painted Ridge.

Kinuyo Camp est sortie après s’être réveillée et a vu un défilé de voitures quittant le lotissement. Elle a dit à son mari de faire ses bagages. Vers 6 h 15, Un adjoint du shérif du comté d’Ada a frappé à la porte et leur a demandé d’évacuer. Ils sont partis 15 minutes plus tard.

Ils ont pris des vêtements pour la journée, quelques albums photos et quelques ordinateurs. Puis ils ont allumé les arroseurs dans leur jardin.

« Nous ne savons pas quand nous pourrons y retourner », a déclaré Larry Camp. « Je pense que nous allons attendre la fin de la journée de travail et voir ce qui se passe. Je me demande plutôt si je dois réserver un hôtel maintenant. Je suis sûr que tous les autres habitants de ces quartiers pensent la même chose. »

Il a déclaré avoir vu environ 20 à 30 véhicules d’urgence dans la région pour aider à lutter contre l’incendie, y compris les services d’incendie de Boise et de Meridian et le BLM.

Les Camps ont retiré leur fils, qui fréquente l’école secondaire Les Bois Junior High School, des cours pour la journée.

Le district scolaire de Boise avait envoyé un avis tôt jeudi matin indiquant qu’à 7h30, l’école n’avait pas d’électricité. L’école élémentaire Trail Wind non plus. À 9 heures, le courant avait été rétabli à Trail Wind et à 11 heures, il avait été rétabli à Les Bois, selon les courriels du district scolaire.

Le district scolaire a déclaré que toutes les activités de plein air seraient déplacées à l’intérieur pour la journée en raison de la mauvaise qualité de l’air due à la fumée des incendies de forêt.

« Nous comprenons que les conditions actuelles sont très désagréables… », a déclaré le district scolaire.

Larry Camp, qui a une expérience dans l’armée, a déclaré qu’il avait l’habitude de partir brusquement. Sa femme, en revanche, n’avait pas la même tranquillité d’esprit.

« J’espère que la maison sera en bon état », a déclaré Larry Camp.

L’incendie de Plex brûle à proximité de l’Idaho 21 dans la zone de loisirs d’Oregon Trail.

Le couple travaille dans la même entreprise, un fournisseur de Micron qui fabrique des modèles pour les plaquettes de semi-conducteurs, un processus appelé elithographie par faisceau de lectrons, à côté de Federal Way. Micron a déclaré au Statesman par courrier électronique qu’il communiquait avec le service d’incendie de Boise et surveillait de près la situation à proximité de son siège social dans le sud-est de Boise.

La société a déclaré dans un communiqué publié vers 11 heures qu’il n’y avait aucune menace pour le campus de Micron et que les opérations sur le site étaient normales.

« Nous nous concentrons sur les membres de notre équipe et sur la communauté environnante », a déclaré l’entreprise. « Par mesure de précaution, les membres de l’équipe qui peuvent travailler à domicile aujourd’hui peuvent le faire. »

Selon Jablonski, le BLM espère pouvoir circonscrire l’incendie entre 15 et 17 heures jeudi et le maîtriser entre 18 et 20 heures vendredi. « Contenir » signifie qu’une ligne a été créée autour de l’incendie et devrait arrêter sa propagation.

Les journalistes du Statesman Sally Krutzig et Becca Savransky ont contribué à cet article.

