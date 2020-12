Une jeune mère dit qu’elle et son mari ont été expulsés d’un vol United Airlines parce que leur fille de deux ans a refusé de porter un masque.

Eliz Orban était en larmes lors d’une vidéo qu’elle a partagée vendredi sur Instagram se montrant à l’aéroport avec son mari et sa fille, Edeline, après être descendu de l’avion.

« Nous venons juste de commencer un vol parce que notre enfant de deux ans ne voulait pas mettre de masque », a déclaré Orban, qui volait avec sa famille du Colorado à Newark, New Jersey.

«Et nous sommes bannis de United pour toujours parce qu’un enfant de deux ans ne mettrait pas de masque», a ajouté Orban.

Le clip Instagram montrait ensuite Orban et son mari essayant de mettre le masque sur le visage de leur fille.

Mais Edeline est visiblement bouleversée et refuse de mettre le masque.

À un moment donné, un agent de la porte monte à bord de l’avion, se dirige vers les sièges de la famille et leur demande de partir.

Dans l’avion, Orban et son mari ont essayé de faire porter le masque à Edeline, essayant à plusieurs reprises dans le clip de se couvrir le visage, mais l’enfant a refusé.

Dans le clip, un agent de la porte est plus tard vu venir aux sièges de la famille et leur demander de descendre de l’avion

‘Bonjour Monsieur. Je vais devoir vous demander de récupérer vos affaires et de sortir de l’avion », a déclaré l’agent.

Le mari d’Orban a répondu: « Vous vous moquez de moi. Pourquoi? Nous sommes ici en train de tenir ce masque sur son visage.

L’agent dit alors: «Je suis désolé monsieur. Je t’ai donné une opportunité. Je dois vous demander de descendre de cet avion.

Le couple a essayé d’expliquer qu’ils ne pouvaient pas forcer leur fille à le mettre parce qu’elle « pleurait ». La famille est ensuite vue rassembler ses affaires et descendre de l’avion.

Selon la conversation entre le couple et l’agent de porte, ils ont également été interdits de voler avec United, mais la compagnie aérienne ne l’a pas confirmé à DailyMail.com.

Dans le clip, l’agent est entendu dire au couple que leurs bagages, y compris le siège d’auto de leur fille, resteraient dans l’avion et se dirigeraient vers leur destination finale.

«Notre siège enfant est dans cet avion. Comment sommes-nous censés rentrer à la maison? Orban est entendu demander.

«Est-ce une vraie blague? elle a questionné, mais n’a reçu aucune réponse.

Après l’épreuve, Orban s’est tourné vers les médias sociaux et a partagé la vidéo, qui a recueilli plus de 5,9 millions de vues.

Orban a partagé dans la légende que l’incident l’a laissée dans « incrédulité » et « dégoût ».

Elle a également donné un aperçu de ce qui s’est passé avant de commencer l’enregistrement.

«Aujourd’hui, on nous a demandé de quitter l’avion après son déploiement, et ils ont dû le ramener à la porte, car notre fille de 2 ans ne« se plierait »pas et ne garderait pas son masque», lit-on dans le message.

« Comme nos bagages n’ont pas été retirés de l’avion (ils ont obtenu notre siège enfant), nous devons attendre jusqu’à demain jusqu’à ce qu’ils le livrent à notre maison à Breckenridge, à 2 heures de l’aéroport DIA », a-t-elle déclaré.

Selon Orban, ils essayaient de se rendre au New Jersey vendredi avant un dîner prévu avec leur famille et leurs amis. Le New Jersey est également l’endroit où son mari a grandi.

«J’y ai vécu deux fois avant de nous marier et nous y avons passé longtemps ensemble. C’est vraiment notre deuxième maison. Une tradition que nous avons est d’aller voir l’arbre Rockefeller chaque année. C’est une tradition que nous voulions également faire vivre à notre fille de 2 ans », a-t-elle écrit.

« Certains de nos amis / famille les plus proches qui avaient grandi (y compris son meilleur ami d’enfance qui avait déménagé en Slovaquie il y a des années et qui n’avait même pas rencontré notre fille, et certains de nos autres amis que nous appelons la famille venant de Cleveland) étaient je serai là ce soir et demain pour que nous puissions tous passer du temps ensemble pour la première fois depuis des années. »

Orban a également révélé qu’elle et son mari sont des membres Silver de premier plan chez United et « volent toujours avec eux ».

«En fait, nous avions déjà volé avec Edeline 4 fois depuis la pandémie, sans jamais avoir de problème», a-t-elle ajouté.

Orban a souligné que l’Organisation mondiale de la santé recommande de ne pas utiliser de masques pour les enfants de moins de cinq ans.

« Et cette décision était » basée sur l’opinion d’experts sur les étapes du développement de l’enfance, les défis liés au respect du masque et l’autonomie requise pour porter un masque correctement « , a écrit Orban sur Instagram.

Mais les Centers for Disease Prevention and Control (CDC) disent que les parents devraient aider leurs enfants « si 2 ans ou plus portent un masque correctement lorsqu’ils sont en public et lorsqu’ils sont entourés de personnes avec lesquelles ils ne vivent pas ».

Une demande de commentaire de DailyMail.com à United Airlines dimanche après-midi n’a pas été immédiatement retournée.

Cependant, la politique relative aux masques de la compagnie aérienne stipule que tous les voyageurs âgés de deux ans ou plus doivent porter une couverture sur leur visage «sans évents ni ouvertures» qui couvre le nez et la bouche de la personne.

United Airlines a confirmé à d’autres médias que le couple n’était pas interdit de voyager avec la compagnie.

La compagnie aérienne a déclaré qu’elle avait également ouvert une enquête sur l’incident.