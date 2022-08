Une famille en vacances de rêve tuée aux côtés d’une femme pilote lorsque l’avion a plongé dans la rivière alors que “des cris ont été entendus de l’épave”

UNE FAMILLE profitant de vacances de rêve a été tuée aux côtés d’une femme pilote dans un accident d’avion d’horreur quelques instants après le décollage.

Thomas Rings, 59 ans, son épouse, le Dr Evelyn Rings, 57 ans, et ses filles Alicia, 19 ans, et Paulina, 17 ans, sont décédés tragiquement lorsque l’avion léger a plongé le nez le premier dans une rivière.

La tragédie a frappé alors que la famille de quatre personnes profitait des vacances de sa vie Crédit : Getty

La couvée quittait le lodge au bord de l’eau où ils avaient séjourné pendant trois jours, situé sur la rivière Chobe en Namibie.

Ils sont montés dans un avion à voilure haute Cessna 210 avec la pilote nouvellement qualifiée Nicole Mienie pour le voyage de retour de deux heures vers la capitale Windhoek.

On pense qu’ils ont pris un taxi fluvial jusqu’à l’île d’Impalila où se trouve une ancienne piste d’atterrissage de la Défense nationale sud-africaine construite pendant les guerres frontalières sud-africaines.

La piste d’atterrissage a été rénovée l’année dernière par la marine namibienne et abritait le Corps des marines namibiens, mais les vols charters privés sont autorisés à atterrir et à décoller pour les touristes.

La famille Rings est montée à bord du vol avec la jeune pilote du Klein Karoo en Afrique du Sud qui a passé sa qualification Cessna 210 il y a un an et s’est installée pour le court transfert.

Mais juste une minute après le début du vol, les villageois ont déclaré avoir entendu un “fort bruit” et l’avion léger à six places a plongé du nez dans le fleuve Zambèze près du rivage.

Des témoignages oculaires affirment avoir entendu tout ou partie des personnes à l’intérieur crier à l’aide, mais ils ont été piégés dans l’épave en train de couler et il est à craindre que certains se soient noyés.

Une partie de l’empennage du Cessna de 120 mph – numéro d’immatriculation V5 LMK qui appartenait à Scenic Air basé en Namibie – a été retrouvé gisant sur la rive du fleuve par des villageois locaux.

On pense que la famille allemande avait profité d’une pause de deux semaines dans la brousse africaine et avait affrété l’avion léger pour les ramener à Windhoek pour un vol vers l’Allemagne.

La famille avait séjourné dans les luxueuses Chobe Water Villas à seulement 10 km en aval de Kasika, où les suites de luxe au bord de l’eau coûtaient 1300 £ pour une chambre pour deux par nuit incluse.

Le chef de l’enquêteur sur les accidents aériens, Magnus Abraham, a déclaré: “Nous pouvons confirmer mardi vers 13 h 45 qu’un avion léger Cessna 210 s’est écrasé au départ de l’île d’Impalila avec 5 à bord.

“Il y avait un pilote sud-africain et une famille allemande de quatre personnes à bord du vol géré par un opérateur privé et nous avons lancé une enquête complète sur les circonstances de l’accident”.

Il a déclaré que les corps avaient tous été récupérés et emmenés dans la morgue d’un hôpital voisin. Les personnes à bord de l’avion ont subi de multiples blessures, mais il est à craindre que certaines se soient noyées.

Un témoin oculaire a déclaré aux journalistes locaux : “Il y avait une partie de l’arrière de l’avion sur la rive qui s’est peut-être échouée, mais le reste était à environ 30 pieds dans la rivière.

“On peut le voir clairement et bien qu’il y ait des hippopotames et des crocodiles dans la rivière, des hommes sont sortis avec des haches et se sont frayé un chemin dans l’avion et ont pu enlever les corps.

“L’avion est toujours dans l’eau et les enquêteurs l’examinent et essaient de trouver un moyen de le faire atterrir sur la berge, mais personne ne sait encore pourquoi l’avion est tombé du ciel.

“On dit que des cris ont été entendus depuis l’avion, donc certains ou peut-être tous étaient vivants mais n’ont pas pu sortir à temps avant qu’il ne coule dans la rivière et ne se remplisse d’eau à l’intérieur”, a-t-elle déclaré.

La police a officiellement identifié le pilote et la famille allemande de quatre personnes.

L’inspecteur en chef Elifas Kuwinga a déclaré que leurs corps avaient été emmenés à la morgue de l’hôpital d’État de Katima Mulilo où des autopsies seront effectuées pour déterminer la cause du décès.

La piste est délabrée depuis de nombreuses années sur l’île d’Impalila et une autre aile haute de Cessna qui a dû y effectuer un atterrissage d’urgence en 2017 avec l’écrasement de touristes suisses.

L’aile de l’avion a heurté des buissons et des arbres envahis par la végétation sur la piste, mais tous ont survécu.

L’île d’Impalila est bordée au nord par le fleuve Zambèze et au sud par le fleuve Chobe. De l’île, vous pouvez voir la Namibie, la Zambie, le Zimbabwe et le Botswana.

L’île de 10 milles sur 6 milles a une population de 2500 personnes dans 25 villages et la piste d’atterrissage réparée est utilisée pour amener des touristes fortunés qui sont transférés dans des lodges coûteux par des taxis fluviaux.

La police namibienne garde l’épave près du village de Muwana jusqu’à ce que les enquêteurs aériens aient terminé leur travail et que des plongeurs aient été amenés pour aider à remonter l’épave.