Une famille en Ukraine célèbre le Noël orthodoxe au milieu des ruines de sa maison

“Il n’y a pas eu de sirène, pas d’alerte, nous avons juste entendu le bombardement”, a déclaré Tetiana Kovtun, 30 ans, mariée au fils aîné du couple, Vitalii, également âgé de 30 ans. Ils ont à peine eu le temps d’attraper quelques affaires pendant leur fuite.

Quelques semaines plus tard, le 16 mars, des tirs d’artillerie ont traversé le mur de la chambre du couple âgé. Une deuxième roquette a percuté un autre mur. Le bombardement et l’incendie qui a suivi ont presque rasé la maison et le chien de la famille a été tué.

Mais la douleur de Mme Kovtun aînée face à leur perte est mêlée d’optimisme. Elle s’était échappée de la ville en toute sécurité avant l’attaque dévastatrice, avec son mari, Vitalii, Tetiana et David. Des semaines plus tard, les forces russes ont été évincées et la famille est finalement revenue pour évaluer les dégâts.

Ils ont trouvé leur maison en ruine, mais une dépendance – une grange avec une petite cuisine – avait survécu. Le couple s’y est donc installé pour un temps.

“Quand nous sommes arrivés et que nous avons dû vivre dans la grange, je disais : ‘Peu importe les conditions dans lesquelles nous vivons si c’est chez nous'”, a déclaré Mme Kovtun. “La maison est la maison.”