Une famille en Angleterre découvre qu’elle a fait un pique-nique à côté d’une bombe de la Seconde Guerre mondiale

Parfois, nous montrons une attitude très désinvolte face à certains incidents et objets se trouvant à proximité, cependant, ils peuvent s’avérer désastreux. Quelque chose de similaire s’est produit avec une famille de la ville de Newark, dans le Nottinghamshire, en Angleterre, qui restera avec eux comme un souvenir terrifiant pour le reste de leur vie.

David et Karen Hibbert profitaient d’un pique-nique à Thoresby Park avec leurs filles lorsque David est tombé sur un objet posé à côté de la rivière.

David a ramassé l’objet d’apparence étrange et l’a apporté à sa femme pour lui demander s’il semblait être une sorte de munition. Cependant, elle n’était pas impressionnée et pensait que c’était un jouet pour enfants que quelqu’un avait laissé sur place. Elle a demandé à son mari de le remettre là où il l’avait trouvé. Après avoir remis l’objet en place, il lui a donné un léger « coup de pied » et cela ressemblait à un objet « métallique ». Il l’a dit à Karen, mais elle s’est moquée de lui et lui a demandé de l’ignorer.

La famille a continué à manger, à jouer et à pêcher à seulement 10 pieds de l’objet inconnu.

Selon un rapport du Mirror, Karen parcourait ses réseaux sociaux lorsqu’elle a ouvert la page Facebook de Thoresby Park et est tombée sur un message qui l’a choquée. Il a révélé que l’objet couché était une bombe non explosée datant de la Seconde Guerre mondiale. Le poste a déclaré que l’endroit était une base militaire à cette époque et qu’une explosion contrôlée de l’objet y avait eu lieu. Elle a raconté cette révélation à son mari et tous deux ont été sidérés après avoir réalisé qu’ils pique-niquaient près d’une bombe.

Le couple a ensuite informé la police du Nottinghamshire. Une équipe a rapidement atteint l’endroit avec le 11 Explosive Ordnance Disposal and Search Regiment RLC. Ils se sont débarrassés de la bombe en toute sécurité.

Plus tard, la page Facebook de Parc Thoresby a averti les visiteurs de ne toucher aucun objet d’apparence étrange qu’ils rencontreraient et les a exhortés à informer les autorités compétentes.

