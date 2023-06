Une famille égyptienne attend un mot sur son fils alors que le village pleure des dizaines de personnes craignant de se noyer en essayant d’atteindre l’Europe

IBRASH, Égypte – La dernière fois que Sabah Abd Rabu Hussein a eu des nouvelles de son fils, Yahia Saleh, il prévoyait de monter à bord d’un navire de migrants de la Libye en proie au conflit vers l’Europe. C’était il y a deux semaines.

« Je l’avais supplié de ne pas y aller », a déclaré dimanche la femme au foyer égyptienne, « mais il en a eu assez de nos conditions (de vie) difficiles ».

Le jeune homme de 18 ans était à bord d’un vieux chalutier de pêche qui a quitté la ville de Tobrouk, dans l’est de la Libye, le 9 juin. Il se dirigeait vers l’Italie, comme de nombreux autres jeunes hommes de son village du delta du Nil en Égypte.

Il y avait jusqu’à 750 migrants, dont des femmes et des enfants, sur le bateau qui a chaviré et coulé au large de la Grèce dans l’une des parties les plus profondes de la mer Méditerranée.

Seuls 104 ont survécu. Les autorités grecques ont récupéré 80 corps lundi et les chances de retrouver quelqu’un d’autre en vie ont diminué. Le naufrage semble être l’une des pires tragédies de l’histoire récente de la Méditerranée, soulevant des questions et une indignation quant à la manière dont les autorités européennes ont géré l’afflux de migrants.

Comme beaucoup d’autres proches, la famille de Saleh ne connaît pas le sort de leur fils. Il était le deuxième de quatre enfants nés d’une famille d’agriculteurs et a quitté la maison il y a moins d’un mois sans leur parler de ses projets.

La famille est originaire d’Ibrash, dans la province agricole de Sharqia, dans le delta du Nil, où les buffles d’eau, les vaches et les ânes partagent des chemins de terre avec des voitures, des motos et des pousse-pousse à trois roues appelés tuk-tuks.

De nombreux jeunes hommes et adolescents de la région ont fait le périlleux voyage en Libye, dans l’espoir de traverser la mer Méditerranée vers l’Europe. Certains d’entre eux ont réussi à gagner l’Italie, mais beaucoup d’autres ont été arrêtés et renvoyés, selon cinq villageois, qui ont tous parlé sous couvert d’anonymat de peur d’être pris pour cible par les autorités.

L’Égypte, la nation arabe la plus peuplée avec 105 millions d’habitants, a fermé ses frontières maritimes aux bateaux de migrants à la suite d’un naufrage meurtrier en 2016 au large de la ville méditerranéenne de Rossetta. Le gouvernement essaie régulièrement de décourager les jeunes hommes de migrer illégalement, mais la crise économique du pays en a motivé beaucoup à essayer de partir malgré les dangers.

Les autorités grecques ont arrêté neuf hommes égyptiens et les ont inculpés de trafic de personnes et de participation à une entreprise criminelle dans les jours qui ont suivi le naufrage.

Ceux qui cherchent à atteindre l’Europe se sont tournés vers la Libye voisine, qui est devenue un point de transit majeur pour ceux qui fuient la violence et la pauvreté en Afrique et dans le Moyen-Orient élargi. Ils parcourent des milliers de kilomètres sur terre pour atteindre les côtes libyennes où les trafiquants les embarquent dans des bateaux hors d’état de naviguer vers l’Europe.

Il y avait des dizaines d’Egyptiens sur le chalutier, dont pas moins de 35 du village de Saleh. Seuls six sont connus pour avoir survécu au naufrage, selon des proches.

Samedi, l’ambassade d’Égypte à Athènes a partagé une liste de 43 Égyptiens, dont des mineurs, qui, selon elle, ont survécu. La liste comprenait des migrants du Caire et d’autres provinces du delta du Nil.

« Le village est blessé », a déclaré un villageois, Sameh el-Gamal. « C’est une catastrophe. Chaque famille a des funérailles.

Pendant plus de six mois, les parents de Saleh ont essayé de le dissuader de son projet de faire le périlleux voyage. Mais il était devenu de plus en plus déterminé à mesure que les conditions de vie de sa famille se détérioraient. Il a aidé son père à cultiver leur petite ferme et a parfois travaillé comme journalier pour gagner environ 60 dollars par mois, a déclaré sa mère.

« Il voulait nous aider », a déclaré Hussein.

Saleh prévoyait de suivre les traces d’autres villageois qui se sont rendus en Europe via la Libye au cours des dernières années et ont envoyé de l’argent chez eux, a déclaré son père, Mohammed Saleh.

Un soir de la mi-mai, il dit adieu à sa mère sans lui dire où il allait. Elle pensait qu’il passerait sa soirée avec des amis.

« Il m’a embrassé le front comme s’il savait que ce serait la dernière fois qu’il me verrait », se souvient Hussein.

Un jour plus tard, les parents ont découvert qu’il s’était rendu en Libye avec son cousin et quatre autres hommes. Il avait emprunté environ 50 $ à un villageois pour payer le voyage. Les cinq se sont d’abord rendus dans la ville méditerranéenne d’Alexandrie, puis dans la ville côtière de Salloum, à la frontière avec la Libye. Là, les trafiquants les ont fait passer clandestinement.

Son père et d’autres proches ont frénétiquement contacté des compatriotes égyptiens vivant en Libye, qui les ont mis en contact avec des trafiquants travaillant entre l’Égypte et la Libye.

« Je les ai suppliés de récupérer mon fils », a-t-il dit en luttant contre les larmes. Il a dit qu’il avait proposé de les payer jusqu’à plus de 1 600 $ pour le renvoyer. Ils ont refusé.

« Ils m’ont dit : ‘Il a été entreposé, en attendant de partir’ et m’ont demandé d’envoyer la facture », a déclaré Saleh, le père.

Finalement, il a cédé et a payé l’équivalent de plus de 4 500 dollars, dont il a emprunté la majeure partie, de peur que s’il ne le faisait pas, son fils risque la torture ou la mort aux mains des passeurs.

Depuis une semaine, la famille de Saleh espère désespérément avoir des nouvelles de leur fils ou des autres. Ils veulent savoir s’il fait partie des survivants, des morts ou des disparus.

« Je veux mon fils, je le veux vivant ou mort », a déclaré sa mère en se couvrant le visage de ses mains et en sanglotant.