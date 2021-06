Une famille d’un couple disparu dans l’effondrement d’un immeuble en Floride reçoit des appels obsédants de la copropriété quelques jours après la catastrophe

Les membres de la FAMILLE d’un couple porté disparu à la suite d’un horrible effondrement d’une tour à condos en Floride la semaine dernière disent qu’ils reçoivent toujours des appels téléphoniques mystérieux du téléphone du couple.

Myriam et Arnie Notkin font partie des 150 personnes toujours portées disparues depuis l’effondrement du condo Champlain Towers South à Surfside jeudi matin. Jusqu’à présent, 11 ont été confirmés morts.

Myriam, 81 ans, et Arnie Notkin, 87 ans, font partie des 150 personnes toujours portées disparues dans l’effondrement

Les membres de la famille du couple disent avoir reçu au moins 20 appels de la ligne fixe du couple depuis l’effondrement Crédit : Local 10

Le condo s’est effondré à Surfside en Floride juste après 1h40 du matin jeudi matin Crédit : AP

Mais les membres de la famille des grands-parents disent qu’ils ont eu un peu d’espoir que le couple soit toujours en vie alors qu’ils continuent de recevoir des appels de leur ligne fixe.

Selon leur fille, Dianne Ohayon, les membres de la famille ont reçu au moins 20 appels depuis la catastrophe, dont le plus récent est arrivé tôt lundi matin.

S’adressant au NY Post, Ohayon a déclaré que c’était sa sœur cadette qui avait reçu l’appel hier.

« Ils arrivent tous les jours », a déclaré Ohayon, 56 ans, à propos des appels obsédants. « Le dernier dont j’ai eu connaissance était lundi matin, un appel est arrivé vers 5h30 du matin. »

Selon Ohayon, tout ce que sa famille a pu entendre lors des appels est statique et « c’est la même chose à chaque fois ».

Les membres de la famille espèrent que les appels sont un signe que le couple est toujours en vie Crédit : Facebook

L’appel le plus récent est arrivé lundi matin. Myriam est photographiée ci-dessus avec ses deux filles Crédit : Facebook

Les sauveteurs fouillent frénétiquement les décombres à la recherche de vie depuis cinq jours inlassables Crédit : AFP

La dernière personne retrouvée vivante était jeudi, quelques heures seulement après l’effondrement Crédit : AP

Son neveu, Jake Samuelson, a contacté Surfside PD pour aider à résoudre le mystère de la façon dont les appels du téléphone du couple disparu peuvent continuer à se produire cinq jours après l’effroyable effondrement.

« Il n’y a personne en ligne et c’est juste statique », a déclaré Ohayon, qui a reçu l’un des appels dimanche soir. « Et nous attendons et nous raccrochons simplement parce que rien ne change. »

Une identification de l’appelant sur le téléphone de sa sœur indique que les appels proviennent de la ligne fixe de Miriam, 81 ans, et d’Arnie, 87 ans, à l’intérieur de l’appartement 302, où ils ont gardé leur téléphone à côté de leur lit.

« Mon neveu est allé devant la caméra pour essayer de trouver des réponses, de sensibiliser et peut-être de savoir si d’autres membres de la famille dans le bâtiment recevaient également des appels », a déclaré Ohayon au Post.

«Nous ne comprenions tout simplement pas ce que signifiaient ces appels téléphoniques. Peut-être appelaient-ils à l’aide. Nous ne savons pas ce qu’ils signifient.

Leur petit-fils Jake Samuelson a contacté Surfside PD pour aider à résoudre le mystère Crédit : Facebook

Les autorités affirment que les opérations de sauvetage ne cesseront pas tant qu’une résolution n’aura pas été prise Crédit : Reuters

Ce qui a spécifiquement causé l’effondrement du bâtiment fait toujours l’objet d’une enquête Crédit : AP

La police n’est pas encore revenue à Ohayon et à sa famille avec des réponses concernant les appels.

Elle a dit qu’elle, sa sœur et son neveu attendaient tous avec impatience des nouvelles de la police concernant les appels et le sort du couple disparu.

« Nous ne savions pas quoi penser ni ce qui se passait », a-t-elle déclaré. « Nous sommes juste assis et attendons. Nous nous sentons désespérés à ce stade.

Les appels au numéro du couple samedi ont été accueillis avec un signal d’occupation, selon un rapport de WPLG.

« Nous attendons toujours, tous les jours », a ajouté Ohayon au Post. « Les jours sont longs, mais nous avons toujours de l’espoir et nous attendons simplement. Chaque jour est le même processus.

Les sauveteurs utilisent des scanners sonar, des chiens renifleurs, des caméras infrarouges et des machines lourdes pour fouiller l’épave Crédit : AP

Les équipes de secours ont travaillé 24 heures sur 24 à Surfside, tamisant frénétiquement les décombres à la recherche de vie au cours des cinq jours qui ont suivi l’effondrement de la tour aux premières heures du matin.

La dernière personne vivante sauvée du site est arrivée jeudi, quelques heures seulement après l’effondrement.

Cependant, les autorités gardent espoir que certains des 150 disparus soient encore en vie.

Bien que la cause précise de l’effondrement du bâtiment reste incertaine, la maire de Miami-Dade, Daniella Levine Cava, a insisté sur le fait que les opérations de recherche et de sauvetage restent la priorité absolue pour le moment.

« Nous allons continuer et travailler sans relâche pour épuiser toutes les options possibles dans notre recherche. À l’heure actuelle, notre priorité absolue est la recherche et le sauvetage et la recherche des personnes », a-t-elle déclaré.

« Ils sont là-bas avec toutes les ressources dont ils ont besoin pour s’assurer qu’ils peuvent fouiller cette zone », a-t-elle déclaré à propos des équipes de secours, ajoutant que les efforts de récupération s’étaient poursuivis toute la nuit.

Les autorités espèrent que certains des 150 disparus seront peut-être encore en vie. Crédit : AP

La maire de Miami-Dade, Daniella Levine Cava, a insisté sur le fait que les opérations de recherche et de sauvetage restent la priorité absolue en ce moment Crédit : AP

Ces ressources comprennent des scanners sonar, des chiens renifleurs, des caméras infrarouges et de la machinerie lourde, a déclaré le maire.

Levine Cava a également averti que le nombre de morts et de disparus est « très fluide » et continuera de changer dans les jours et les heures à venir.

Maggie Castro de Miami-Dade Fire Rescue a également souligné lundi que les responsables savent que « le temps presse ».

« Nous sommes toujours en mode sauvetage, mais comme vous pouvez l’imaginer, nous commençons à comprendre qu’il sera moins probable que nous trouvions des survivants. »

Selon Castro, certains membres frustrés de la famille des disparus ont commencé à diriger leur colère contre les sauveteurs.

« Ils cherchent quelqu’un à blâmer. Il n’y a personne à blâmer à ce stade. Les émotions doivent aller quelque part. Nous comprenons cela », a déclaré Castro.

« Nous avons demandé aux familles que si vous avez besoin de vous défouler, vous [can] se défouler sur nous. »

Cela survient alors que des images choquantes montrent les dégâts considérables causés par les inondations à l’intérieur de l’immeuble à peine 36 heures avant son effondrement

Lundi également, des appels effrayants entre les premiers pompiers sur les lieux ont été rendus publics, révélant le moment où les responsables ont signalé que « le bâtiment avait disparu » et ont comparé la scène dévastatrice aux attentats du 11 septembre.

«Ça va être une grande priorité. Nous allons avoir besoin de TRT [Technical Rescue Teams], nous allons avoir besoin d’une mission complète là-dessus, tout le monde », entend-on dire un pompier.

« Il reste un quart du bâtiment, nous avons encore des personnes debout à l’étage qui doivent encore être évacuées. Nous allons avoir besoin d’une mission TRT complète. »

Le même pompier a décrit au répartiteur l’étendue des dégâts, déclarant : « Je vois que beaucoup de gens sont aux balcons.

« Il n’y a pas d’ascenseur. Le bâtiment a disparu. Il n’y a pas d’ascenseurs. Cela ressemble presque au Trade Center », a-t-il déclaré.

Le président Joe Biden a annoncé qu’il visiterait jeudi l’immeuble en copropriété effondré avec la première dame Jill Biden.

Cela survient alors que des images choquantes montrent les dégâts considérables causés par les inondations à l’intérieur de l’immeuble à peine 36 heures avant qu’il ne s’effondre.

Des photos prises par un entrepreneur, qui n’est pas nommé, montrent les dommages causés par les inondations à l’intérieur du condo condamné.

Des photos prises par un entrepreneur, qui n’est pas nommé, montrent les dommages causés par les inondations à l’intérieur du condo condamné

Le sous-sol de l’immeuble était régulièrement inondé d’eau de mer, a déclaré un ex-ouvrier

Un ancien préposé à l’entretien, William Espinosa, a également révélé que le sous-sol du bâtiment était régulièrement inondé d’eau de mer.

Espinosa a déclaré que jusqu’à deux pieds d’eau de crue pourraient pénétrer dans le parking en s’infiltrant à travers la structure en béton du bâtiment.

Il a déclaré à CBS: « Chaque fois que nous avions des marées hautes hors de l’ordinaire, n’importe quelle marée royale, ou quelque chose comme ça, nous aurions beaucoup d’eau salée qui entrerait par le bas de la fondation. »

La cause de l’effondrement reste inconnue, mais les gestionnaires de l’immeuble ont découvert un trou qui aurait pu être causé par une intrusion d’eau salée, rapporte Mail Online.

L’eau salée est corrosive, ce qui signifie qu’elle peut lentement endommager le béton et faire rouiller les barres d’armature.

Les résidents auraient été informés que l’immeuble était en « très bon état » après que des problèmes structurels aient été signalés en 2018.

Le procès-verbal d’une réunion du conseil d’administration tenue en novembre 2018 semble montrer que le responsable du bâtiment Surfside, Ross Prieto, a déclaré aux résidents que la structure était en « très bon état » – après avoir apparemment reçu le rapport mettant en garde contre les problèmes structurels, selon le Miami Herald.

Prieto aurait écrit dans l’e-mail : « La réponse a été très positive de la part de toutes les personnes présentes. Toutes les principales préoccupations concernant leur processus de recertification de quarante ans ont été résolues.

« Ce bâtiment en particulier ne devrait pas commencer sa quarantaine d’années avant 2021, mais ils ont décidé de lancer le processus tôt, ce que j’approuve de tout cœur et souhaite que cette tendance se propage à d’autres propriétés. »

Les résidents de l’Est et du Nord de l’immeuble jumeau des Tours Champlain ont eu la possibilité de déménager dans un logement temporaire pendant que les structures sont inspectées.