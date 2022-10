Une famille du village de Nilimari vit avec plusieurs cobras sous le même toit

Une famille du village de Nilimari dans le district de Malkangiri vit avec un couple de cobras dans sa maison depuis quelques années. Étonnamment, ils sont toujours indemnes des reptiles venimeux et coexistent pacifiquement. Selon les informations, la famille de Nilakantha Bhumiya, une famille pauvre du village de Nilimari, a découvert un couple de cobras faisant la termitière dans l’une des deux pièces, la famille ne les a pas retirés de leur maison. Au lieu de cela, ils ont fait en sorte que les serpents se sentent chez eux, les ont nourris avec du lait et les ont vénérés. Sur trois salles, deux salles sont réservées aux serpents et sont vénérées le lundi et le jeudi. Après la découverte de la « maison des serpents » du village de Nilimari, il y a beaucoup de discussions en cours.



« Je me suis occupé d’eux et je leur ai donné du lait. Mais après mon mariage, ma famille continue de les nourrir et de garder l’endroit propre. Nous n’avons jamais rencontré de problème à cause d’eux », a déclaré Laxmi Kabasi, fille de Nilakantha Bhumia.

Selon un expert, vivre avec des serpents venimeux est dangereux. Les serpents ne boivent jamais de lait. Par conséquent, il n’est pas juste d’adorer des serpents venimeux dans la maison.

« C’est une croyance aveugle que d’adorer des serpents venimeux. Il est dangereux de vivre avec des serpents venimeux. Le risque ne peut être évité », a déclaré la rationaliste Debendra Sutar

La famille des serpents est devenue le sujet de conversation de la région.

