Une fille nouveau-née a reçu un accueil plutôt inhabituel dans un village du Rajasthan et a été ramenée à la maison dans un hélicoptère avec des bandes marchant à ses côtés après son atterrissage et des roses se sont répandues tout au long du chemin jusqu’au moment où elle a atteint sa douce maison. La célébration était grandiose car elle est la première fille à être née dans cette famille après 35 ans. Par conséquent, le père a dépensé Rs 4,5 lakh pour embaucher cet hélicoptère et rendre la célébration grande.

Les villageois de Nimbdi Chandawata dans le district de Nagaur sont venus en grand nombre pour voir l’hélicoptère atterrir dans leur village et apercevoir la petite fille. La fille est née chez son grand-père maternel il y a deux mois. Elle a atterri dans son village paternel à l’occasion propice de Ramnavami, lorsque les villageois ont chanté des bhajans et douché des fleurs sur le bébé et sa mère.

Le grand-père de la petite fille, Madan Lal Kumhar, a décidé de ramener la fille à la maison en hélicoptère et a obtenu la permission du collectionneur du district pour la même chose ainsi que pour construire des héliports dans ses villages maternels et paternels.

La distance de 30 km entre les deux villages a été parcourue en environ 20 minutes par hélicoptère. Le père de la petite fille, Hanuman Ram Prajapat, a pris sa fille dans ses bras et a débarqué de l’hélicoptère au milieu des acclamations de la foule.

Il a dit: «En emmenant ma fille nouveau-née dans un hélicoptère, je veux donner un message que la naissance de ma fille devrait être célébrée comme un festival.

Il ne fait aucun doute que le Rajasthan rural a mis en place un exemple légendaire pour inverser la tendance en faveur de la fille en offrant un remarquable tour d’hélicoptère d’un accueil chaleureux au nouveau-né.

Lisez toutes les dernières nouvelles et les dernières nouvelles ici