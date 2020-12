Alors que la manifestation des agriculteurs entre dans sa 16e journée vendredi, le soutien a afflué de tous les côtés pour l’agitation. Au milieu de toutes les tensions croissantes entre le Centre et les agriculteurs, une famille de Sri Muktsar Sahib au Pendjab a franchi une nouvelle étape pour donner un coup de main à des millions d’agriculteurs. Pour le mariage de leur fils, la famille a demandé à leurs parents et amis de donner de l’argent pour les agriculteurs protestataires plutôt que de leur donner des cadeaux.

Une boîte pour collecter des dons a été installée sur le lieu du mariage où les membres de la famille ont exhorté les invités à faire un don généreux pour la cause des agriculteurs au lieu de donner des cadeaux aux mariés.

«C’est notre combat et nous devons tous le combattre ensemble. Tout le monde devrait les aider. Je voudrais exhorter la jeune génération à faire quelque chose pour la société et à manifester son soutien », a déclaré le marié, Abhijit Singh à l’agence de presse ANI.

Punjab: La famille de Sri Muktsar Sahib n’a pas accepté de cadeaux lors d’une cérémonie de mariage et a plutôt placé une boîte de dons demandant aux invités de donner de l’argent aux agriculteurs qui protestaient contre les nouvelles lois agricoles aux frontières de Delhi. «C’est notre combat et nous devons tous le combattre ensemble», dit le marié. (9.12) pic.twitter.com/Ycb2SllZtc – ANI (@ANI) 10 décembre 2020

Un parent du marié a dit à ANI que toute sa famille avait accepté de faire quelque chose pour les agriculteurs.

«Nous fêtions ici, pendant que les agriculteurs protestaient; nous avons donc pensé à leur apporter notre soutien », a-t-il déclaré.

Les agriculteurs, principalement du Pendjab, protestent contre les trois lois agricoles qui ont été adoptées au Parlement en septembre par vote vocal, malgré l’objection des partis d’opposition.

Beaucoup de soutien, monétaire et autre ont afflué de partout pour l’agitation. Récemment, un jeune de Karnal s’est rendu à son lieu de mariage sur un tracteur et non sur une voiture de luxe pour montrer sa solidarité avec les agriculteurs agités de son état.

Sumit Dhull, un habitant du secteur 6 Karnal, a conduit un tracteur jusqu’à son lieu de mariage pour soutenir la protestation des agriculteurs contre les lois agricoles. Dhull a laissé son véhicule Mercedes décoré à la maison et a sorti un tracteur et l’a conduit pour se rendre à son lieu de mariage.

Lorsqu’on lui a demandé pourquoi il utilisait ce véhicule unique, il a dit qu’il voulait montrer son soutien aux agriculteurs car il appartenait lui-même à une famille d’agriculteurs et c’était sa façon de le faire.

La semaine dernière, les pourparlers marathon entre le gouvernement et les syndicats d’agriculteurs agités n’ont pas réussi à mettre fin à l’impasse sur les nouvelles lois agricoles, les manifestants refusant de bouger. Pendant ce temps, des agriculteurs agités ont annoncé qu’ils bloqueraient les voies ferrées si leurs demandes ne sont pas satisfaites par le gouvernement.