Une famille du Nunavut demande des excuses pour le traitement du corps de sa mère par l’hôpital

La fille d’une femme d’Igloolik décédée à l’hôpital d’Iqaluit dit que les infirmières ont étiqueté et enveloppé le corps de sa mère dans du plastique devant elle – puis ont laissé son corps à la morgue pendant neuf jours pendant que la famille attendait de savoir quand son corps serait envoyé maison pour l’inhumation.

Jeela Palluq-Cloutier, la fille d’Eunice Palluq, demande des excuses au département de la santé du Nunavut pour le traitement du corps de Palluq.

Eunice, 75 ans, a été évacuée vers Iqaluit depuis Igloolik en août. Elle est décédée le 13 septembre d’un cancer du poumon.

Dans une lettre du 3 octobre au ministre de la Santé, John Main, Palluq-Cloutier a écrit que la famille était reconnaissante des soins qu’elle avait reçus à l’Hôpital général de Qikiqtani, mais “perturbée” par ce qui s’était passé après sa mort.

Eunice Palluq et sa fille, Jeela Palluq-Cloutier, à Ottawa. (Soumis par Jeela Palluq-Cloutier)

Palluq-Cloutier a déclaré qu’elle et sa famille avaient habillé le corps d’Eunice “afin qu’elle puisse être emmenée avec dignité”, seulement pour que les infirmières marquent son corps et l’enveloppent dans un sac en plastique juste devant les enfants et le conjoint d’Eunice.

“C’était assez inhabituel et très troublant”, a écrit Palluq-Cloutier à Main.

Les membres de la famille ont dû quitter la pièce, a-t-elle dit, car ils ne pouvaient pas supporter la vue.

“Oublié” à la morgue

Ce qui s’est passé dans les jours qui ont suivi les a encore plus troublés.

Une brochure de l’hôpital, fournie à CBC par le département de la santé du Nunavut, indique qu’il incombe à la famille d’appeler le salon funéraire pour récupérer un corps. Mais Palluq-Cloutier dit que l’information ne lui a jamais été fournie, et Qikiqtani Funeral Services dit que c’est l’hôpital qui fait habituellement cet appel, pas les familles.

La brochure indique également que le transport des décès survenus lors d’un voyage médical – comme celui d’Eunice – peut être organisé par l’équipe de voyage médical. L’hôpital demande que des dispositions soient prises dans les quatre jours. Palluq-Cloutier dit que le bureau des voyages médicaux a réservé les escortes médicales de sa mère pour rentrer chez elle, mais pas son corps.

Le corps d’Eunice est resté à la morgue pendant neuf jours avant que le croque-mort ne la retrouve par hasard lorsqu’il est venu chercher un autre corps.

Palluq-Cloutier a déclaré qu’après le décès de sa mère, sa famille s’attendait à ce que son corps soit renvoyé à Igloolik pour y être enterré. Des jours et des semaines passèrent sans un mot.

Jeela Palluq-Cloutier, à droite, avec ses plus jeunes sœurs à l’extérieur de l’Hôpital général Qikiqtani à Iqaluit. (Soumis par Jeela Palluq-Cloutier)

Dans une entrevue avec CBC, Palluq-Cloutier a déclaré que la famille faisait confiance au personnel de l’hôpital pour prendre soin du corps d’Eunice correctement et s’assurer qu’elle soit renvoyée chez elle.

Finalement, alors que Palluq-Cloutier tentait de découvrir ce qui était arrivé au corps d’Eunice, elle a appelé le coroner, qui l’a transmise au croque-mort.

C’est alors qu’elle a découvert que personne n’avait informé l’entrepreneur de pompes funèbres qu’il y avait un corps à ramasser, et il ne l’a appris que le 22 septembre lorsqu’il est allé chercher un autre corps.

Même alors, le corps d’Eunice n’a été renvoyé chez lui que le 28 septembre.

“Je me suis sentie horrifiée. Je me suis sentie très perturbée et j’étais vraiment désolée pour ma mère et notre famille qui attendaient à Igloolik pour l’enterrer. Je me sentais même en colère contre le système, et contre nous-mêmes, parce que nous avions accordé trop de confiance au système, », a déclaré Palluq-Cloutier.

“Personne ne doit être oublié et attendre dans une morgue.”

Elle a dit qu’elle ne savait pas si c’était une procédure normale d’envelopper un corps dans du plastique devant les membres de sa famille, mais elle aimerait aussi que cela change.

“Je ne pense pas que cela devrait même arriver”, a-t-elle déclaré.

Undertaker n’a jamais été avisé

L’entrepreneur de pompes funèbres d’Iqaluit a confirmé les propos de la famille.

Jaffar Gebara des services funéraires de Qikiqtani a déclaré qu’il n’aurait pas su que le corps d’Eunice Palluq attendait d’être renvoyé chez lui s’il n’était pas allé à la morgue pour voir un autre décès. Il a dit qu’il s’attendait à un corps ce jour-là, mais qu’il en a trouvé deux.

“Je n’ai jamais été averti”, a-t-il déclaré. “S’il n’y avait pas eu un autre passage, je ne serais pas entré.”

Jaffar Gebara, des services funéraires de Qikiqtani, montré ici dans une photo d’archive de 2018. Gebara dit qu’il n’a pas été avisé de récupérer le corps d’Eunice Palluq à l’hôpital, et ce n’est pas la première fois que cela se produit. (Angela Hill/CBC)

Gebara a déclaré qu’en général, il est appelé dans les 24 heures suivant le décès d’un patient et reçoit un enregistrement de décès à utiliser pour réserver des vols pour ramener un corps à la maison.

“C’est le moins qu’ils puissent faire”, a-t-il déclaré.

Il a ajouté que ce n’était pas la première fois qu’il n’y avait pas de communication.

Gebara a déclaré que le temps nécessaire pour renvoyer un corps à la maison a également été augmenté d’au moins une semaine, et parfois plus, depuis la fusion des deux plus grandes compagnies aériennes du Nunavut en 2019.

Dans un e-mail à CBC News, Canadian North a déclaré qu’il transportait généralement les corps chez eux dans les 24 heures suivant une demande, mais que ce n’était pas toujours le cas.

Le ministère de la Santé a refusé de commenter, mais a reconnu avoir reçu la lettre de Palluq-Cloutier. Il a déclaré qu’il avait confié l’affaire aux relations avec les patients pour examen.

Palluq-Cloutier a déclaré qu’elle n’avait pas encore eu de nouvelles des services aux patients ni reçu de réponse à sa lettre.

Le corps d’Eunice est finalement arrivé à la maison la semaine dernière et la famille a organisé ses funérailles vendredi.