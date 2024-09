Une famille du Nord de l’Ontario rendue folle par un visiteur indésirable

Matin Nord11h43Que faire si vous trouvez une chauve-souris volant dans votre maison ? Se débarrasser d’une chauve-souris dans votre maison n’est pas aussi simple qu’on pourrait le penser. Nous avons entendu le témoignage d’une famille de Sudbury qui avait une chauve-souris qui voltigeait autour de sa maison pendant des jours.

Après que Julie Townsend ait trouvé une chauve-souris volant au-dessus du lit superposé de son fils, elle a appris qu’elle devrait l’attraper elle-même.

Townsend, qui vit dans le quartier Lively du Grand Sudbury, a appelé toutes les entreprises de lutte antiparasitaire qu’elle a pu trouver en ligne.

Ils lui ont tous dit qu’ils ne tuaient pas les chauves-souris parce qu’elles constituent une espèce protégée en Ontario. Les capturer vivants s’est également avéré être un travail spécialisé.

« Et il n’y a qu’une seule entreprise à Sudbury qui le fait », a déclaré Townsend.

« Ils sont très occupés parce que j’ai découvert plus tard qu’ils étaient la seule entreprise au nord de Barrie à s’occuper de l’élimination des chauves-souris ainsi que de la mise à l’épreuve des chauves-souris. »

L’appel suivant de Townsend a été adressé à Santé publique Sudbury et districts, qui a recommandé à toute sa famille de se faire vacciner contre la rage au cas où la chauve-souris serait infectée.

Plus tôt cette année, un homme du sud de l’Ontario a été mordu par une chauve-souris dans le district de Temiskaming, dans le nord de l’Ontario, et a ensuite été testé positif à la rage. Il s’agissait du premier cas humain de rage en Ontario en 50 ans.

« Apparemment, les chauves-souris mordent, vous ne pouvez même pas les voir », a déclaré Townsend.

Julie Townsend montre le filet de pêche que son mari utilisait pour attraper une chauve-souris et qui était suspendu aux rideaux de leur salon. (Markus Schwabe/CBC)

En plus des vaccins, le bureau de santé a dit à Townsend qu’elle devrait amener la chauve-souris chez un vétérinaire qui pourrait voir si elle avait la rage.

Mais la chauve-souris avait apparemment disparu à ce moment-là.

« Quelques jours passent et nous continuons à chercher », a déclaré Townsend.

« Mon mari rentre du travail ce soir-là. Il regarde encore et ne trouve toujours pas la chauve-souris. Et quelques jours passent. Je me réveille à nouveau à six heures du matin. Je suis dans la cuisine avec les enfants et c’est dans la cuisine en ce moment. »

Le père de Townsend a prêté à sa famille un filet de pêche pour attraper la chauve-souris.

C’est son mari qui a réussi à attraper la chauve-souris alors qu’elle était perchée sur quelques rideaux du salon.

« Et puis j’ai eu du carton, on l’a mis en dessous et on l’a mis dans une boîte », a-t-elle expliqué.

Ils l’ont amené au Walden Animal Hospital où la chauve-souris a été euthanasiée ; ils peuvent légalement être tués en vertu de la Loi sur la protection et la promotion de la santé de l’Ontario afin de pouvoir subir un test de dépistage de la rage.

La chauve-souris a été testée négative, ce qui a évité à Townsend et à sa famille d’avoir besoin de vaccins supplémentaires contre la rage.

Rachel O’Donnell, agente de soutien environnemental au bureau de santé de Sudbury-Manitoulin, a déclaré qu’ils ne testent la rage sur les chauves-souris que s’ils soupçonnent que des personnes ont été exposées à cet animal.

O’Donnell a déclaré que si quelqu’un a une chauve-souris chez lui, il doit contacter un professionnel de la lutte antiparasitaire pour la faire retirer.

« La santé publique n’a pas l’expertise en matière de capture d’animaux vivants, donc nous ne fournirons pas nécessairement de conseils à ce sujet », a-t-elle déclaré.

De son expérience avec une chauve-souris chez elle, Townsend a appris qu ‘ »il existe évidemment une opportunité commerciale pour les personnes qui souhaitent retirer les chauves-souris des maisons ».