Une famille du New Jersey se souvient d’une évasion déchirante

Juste après 1 heure du matin jeudi, les portes du balcon de l’unité de condo en bord de mer Surfside au 11e étage de la famille Aguero ont commencé à trembler et à trembler.

Albert Aguero et sa femme dormaient dans la chambre principale. Leur fils de 22 ans et leur fille de 14 ans, regardant un drame pour adolescents espagnol sur Netflix, pensaient que c’était le début d’un orage estival caractéristique du sud de la Floride.

Quelques minutes plus tard, Aguero a été réveillé par un bruit sourd. Les murs du condo ont tremblé. Le lustre et les suspensions de l’unité se balançaient sauvagement. Sa femme, Janette, a sauté du lit pour surveiller leurs enfants.

Aguero a regardé par la fenêtre et a vu un panache de ce qui semblait être de la fumée grise. Ce n’est que lorsqu’il est sorti sur le balcon qu’il a découvert que c’était quelque chose d’entièrement différent – ​​de minuscules morceaux de poussière de béton.

Les tours Champlain Sud s’effondraient.

« Lorsque nous avons ouvert la porte de l’appartement, nous avons vraiment réalisé ce qui s’était passé. Je regarde vers la gauche et honnêtement, il n’y avait rien », a déclaré Aguero à USA TODAY. « L’appartement à notre gauche avait été coupé en deux. J’attendais avec impatience les ascenseurs, juste en face de nous, et il n’y avait que deux trous.

« J’ai crié à ma femme : ‘Nous n’en sommes peut-être pas encore sortis.' »

Ils ont saisi leurs portefeuilles et leurs téléphones, laissant derrière eux d’autres biens, et ont dévalé une cage d’escalier en manquant un mur. Ils ont réalisé que le reste du bâtiment pourrait bientôt s’effondrer.

« Nous courions contre la montre », a déclaré Aguero.

Ils ont atteint le troisième étage, quand ils ont aperçu une femme plus âgée qui avait du mal à descendre les marches. Aguero et son fils, Justin Willis, ont aidé à la guider, la protégeant d’une chute dans des conditions difficiles et de la précipitation potentielle d’autres résidents en quête de sécurité.

Ils ont atteint le premier étage, qui semblait s’enfoncer de trois à quatre pieds, a déclaré Aguero. Ils ont grimpé sur des morceaux de béton et de débris déchiquetés pour atteindre la terrasse de la piscine.

Willis, un joueur de baseball de l’Université du Connecticut, a traversé une étendue de carreaux cassés et une petite ouverture pour tirer doucement la femme en sécurité. Depuis la terrasse de la piscine, ils se sont précipités vers la plage, craignant que le reste de l’immeuble de grande hauteur ne s’effondre bientôt.

Aguero a déclaré que lui et sa famille étaient toujours secoués par l’épreuve de jeudi matin. Ils vivent à temps plein dans le nord du New Jersey, à l’extérieur de la ville de New York, et visitez fréquemment le condo familial pour des vacances rapides et des escapades de week-end.

Comme Miami, l’immeuble en copropriété est un mélange de cultures, d’âges et d’origines. Un étage au-dessous de l’unité de la famille Aguero, plusieurs membres de la première famille du Paraguay occupaient une unité. Ils sont désormais portés disparus, a déclaré Leticia Robertti, porte-parole du consul général du Paraguay à Miami, à USA TODAY.

La famille Aguero ne connaissait pas bien les voisins, mais ils échangeaient toujours un signe amical. C’était une communauté sûre et attentionnée, même pendant la pandémie, avec des résidents portant respectueusement des masques et gardant leurs distances, a-t-il déclaré.

Aguero et sa famille restent dans le sud de la Floride et ont reçu l’aide de la Croix-Rouge. Ils rentreront chez eux dans le New Jersey lundi, ou plus tôt s’ils peuvent organiser un vol plus tôt.

Aguero s’inquiète alors qu’il attend des nouvelles de ses voisins. Il se sent aussi reconnaissant.

« Je pense vraiment que nous avons eu une deuxième chance dans la vie », a déclaré Aguero. « Nous voulons en tirer le meilleur parti. »

