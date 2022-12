Une famille dit qu’un coyote a attaqué un enfant devant la maison de Los Angeles

LOS ANGELES (AP) – Un coyote a tendu une embuscade et blessé une fillette de 2 ans devant sa maison de Los Angeles lors d’une attaque diurne avant que son père ne chasse l’animal, a déclaré sa famille.

Une vidéo de sécurité à domicile obtenue par KTLA-TV montre l’animal attrape et traîne le tout-petit sur sa pelouse et son trottoir, quelques secondes seulement après que son père l’a sortie d’un siège d’auto, l’a déposée et s’est retournée à l’intérieur du véhicule pour récupérer ses jouets. Ils venaient de rentrer de sa maternelle.

Il a entendu la fille crier de l’autre côté du SUV, puis s’est rendu compte qu’elle était attaquée par ce qui semblait être un coyote. Le père, Ariel Eliyahuo, a crié et chargé sur l’animal, le faisant relâcher la fille, s’arrêter brièvement à une courte distance, puis s’enfuir.

La jeune fille a subi des égratignures et des ecchymoses lors de l’attaque de vendredi et a été soignée aux urgences, où elle a reçu le vaccin contre la rage.

“Elle a beaucoup d’égratignures sur la jambe gauche et l’une d’elles est très profonde”, a déclaré sa mère, Shira Eliyahuo, à KTLA. “Le coyote l’a en quelque sorte traînée, de sorte que son visage est également un peu meurtri.”

Les coyotes sont des sites familiers dans de nombreux quartiers de Los Angeles, bien que les attaques contre les personnes soient rares.

The Associated Press