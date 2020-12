LE CAIRE (AP) – Le procureur en chef égyptien a ordonné la libération de trois défenseurs des droits humains détenus le mois dernier, a déclaré jeudi l’épouse de l’un des travailleurs arrêtés, au milieu d’une répression incessante contre la dissidence et les groupes de défense des droits dans le pays arabe.

Les trois hauts fonctionnaires de l’Initiative égyptienne pour les droits de la personne, ou EIPR, ont été arrêtés par les autorités en novembre après avoir rencontré des représentants d’ambassades étrangères pour discuter de la situation des droits de l’homme en Égypte.

Mariam Korachy, épouse de Gasser Abdel-Razek, directeur exécutif du groupe, a déclaré que le procureur du pays avait rendu la décision de libérer son mari avec ses deux collègues, Karrim Ennarah, directeur de la justice pénale du groupe, et Mohamed Basheer. , son directeur administratif.

Cependant, elle a dit qu’on ne savait pas exactement quand ils allaient marcher librement. Il n’y a eu aucun commentaire public immédiat de la part des autorités judiciaires. Le mois dernier, les procureurs de la sécurité de l’État ont porté des accusations liées au terrorisme contre eux et ont ordonné leur détention provisoire pendant 15 jours.

Dans un tweet, le groupe de défense des droits de l’homme a déclaré qu’il avait reçu des nouvelles d’un ancien législateur selon lesquelles les trois pourraient être libérés jeudi soir, même s’il confirmait toujours comment et quand.

Les arrestations le mois dernier sont intervenues après que des ambassadeurs et des diplomates de haut niveau de 13 pays occidentaux se sont réunis avec l’EIPR plus tôt ce mois-ci pour des entretiens dont le groupe a déclaré que «les moyens d’améliorer les conditions des droits de l’homme en Égypte».

Leur détention a suscité une condamnation internationale, notamment de la part des Nations Unies et de plusieurs gouvernements étrangers. Le conseiller en politique étrangère du président élu Joe Biden, Antony Blinken, a déclaré à l’époque que «rencontrer des diplomates étrangers n’est pas un crime. Il ne s’agit pas non plus de défendre pacifiquement les droits de l’homme. »

Le gouvernement du président égyptien Abdel-Fattah el-Sissi, un allié des États-Unis ayant des liens économiques profonds avec les pays européens, a mené la plus lourde répression contre la dissidence de l’histoire moderne de la nation du Moyen-Orient, ciblant non seulement les opposants politiques islamistes, mais aussi la sécurité pro-démocratie. activistes, journalistes et critiques en ligne.

Les groupes de défense des droits locaux indépendants ont en grande partie cessé leurs activités. L’EIPR, 18 ans, est le groupe le plus important parmi les rares encore actifs, continuant à travailler sur la documentation des violations des droits civils, des conditions de détention, de la violence sectaire et de la discrimination à l’égard des femmes et des minorités religieuses.