Une famille d’ex-patrons britanniques à Benidorm a quitté les banques alimentaires après que Covid ait quitté une nouvelle vie en lambeaux

Une famille britannique qui s’est rendue à Benidorm pour commencer une nouvelle vie a été laissée à l’abandon et dépendante des banques alimentaires après avoir perdu son emploi à cause de la pandémie de Covid.

Lindsey Evers, maman de trois enfants, et son partenaire Peter Chadwick ont ​​été contraints de faire appel à l’aide pour collecter des fonds afin de pouvoir retourner au Royaume-Uni alors qu’ils risquent d’être expulsés dans leur appartement.

🔵 Lisez notre blog en direct sur les coronavirus pour les dernières mises à jour

L’expatrié Lindsey Evers, photographié avec son partenaire Peter et sa fille Charlee, a désespérément besoin de retourner au Royaume-Uni après avoir compté sur une banque alimentaire de la Costa Blanca pour survivre

La serveuse Lindsey, 41 ans, et le chef Peter, 56 ans, ont perdu leur emploi lors du premier verrouillage de la Costa Blanca Covid l’année dernière et ont eu du mal à trouver un nouveau travail en raison de l’effondrement de l’industrie du tourisme.

Les deux hommes ont été tellement durs qu’ils ont pris du retard sur le loyer, 10 ans après avoir déménagé à Benidorm.

Lindsey, originaire d’Halifax, dans le West Yorkshire, a déclaré: «Nous souhaitons retourner au Royaume-Uni et trouver du travail le plus tôt possible, sans réclamer des prestations.

« Ce ne serait pas viable. Nous avons été déçus par le gouvernement espagnol et nos revendications sur ce à quoi nous avons droit ne sont même pas encore arrivées, d’où la raison pour laquelle nous devons rentrer chez nous. »

Plus tôt cette semaine, elle a déclaré au Sun: « Nous sommes résidents légaux ici depuis des années, avons travaillé dur et payé nos impôts. Maintenant, nous sommes à un pas de vivre dans la rue.

« Le coronavirus a été un désastre absolu pour nous et pour beaucoup d’autres Britanniques qui ont déménagé à Benidorm et ont fait une belle vie ici. »

Nous avons été déçus par le gouvernement espagnol et nos affirmations sur ce à quoi nous sommes en droit ne sont même pas encore arrivées. Lindsey Evers, ex-pat et maman de trois enfants

Peter a ajouté: « La British Businesses Association de Benidorm nous aide avec l’argent de l’essence afin que nous puissions conduire notre fille Charlee les huit miles de notre maison à son école et nous sommes nourris grâce à leur banque alimentaire. »

Ils rentrent en Grande-Bretagne avec leurs deux plus jeunes enfants, Charlee, 12 ans, et Harvey, 17 ans après avoir reçu leur avis d’expulsion et avoir décidé que rester en Espagne n’était pas viable pour eux dans les circonstances actuelles.

Lindsey a déclaré dans un premier message de remerciement plus tôt cette semaine après les premiers dons à l’appel de GoFundMe qu’elle a lancé: «Je tiens à remercier tous ceux qui ont fait un don jusqu’à présent.

«Ma famille et moi-même sommes vraiment reconnaissants. Nous souhaitons rentrer au Royaume-Uni et trouver du travail le plus tôt possible, sans réclamer des prestations. Ce ne serait pas viable.

« Nous avons été déçus par le gouvernement espagnol et nos affirmations sur ce à quoi nous avons droit ne sont même pas encore arrivées, d’où la raison pour laquelle nous devons rentrer chez nous. »

Lindsey dit que sa famille est « sur le point de vivre dans la rue »

Lindsey a ajouté tard hier après que le total de la collecte de fonds ait atteint 1 625 £: «Ma famille et moi-même sommes vraiment reconnaissants de nous avoir permis de dépasser la barre des 75% de notre objectif.

«Nous ne revenons littéralement à rien d’autre qu’à ce que nous pouvons installer dans la voiture.

«Nous sommes toujours à la recherche d’un logement ou d’un logement à louer pour pouvoir inscrire ma fille à l’école le plus tôt possible et commencer à postuler pour un emploi.

«Nous avons tellement de gens qui essaient de nous aider avec différents aspects de la transition. Encore une fois, je remercie chacun d’entre vous pour TOUTE votre aide. »

De nombreux expatriés britanniques à Benidorm se demandent combien d’entre eux seront laissés ici d’ici la saison estivale

23 autres familles britanniques comptent sur les banques alimentaires à Benidorm