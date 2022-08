Une famille dévastée partage des hommages émotionnels à une femme de 26 ans retrouvée morte dans un appartement – ​​alors que l’homme est accusé de meurtre et de viol

LA famille dévastée d’une femme retrouvée morte dans un appartement a rendu hommage à la “heureuse et pétillante” de 26 ans.

La police a découvert jeudi le corps d’Elizabeth McCann, connue sous le nom de Lizzy, à Ashton-under-Lyne, dans le Grand Manchester, et a depuis accusé un homme de viol et de meurtre.

Elizabeth McCann, 26 ans, est décédée à une adresse sur Manchester Road à Ashton-under-Lyne, dans le Grand Manchester Crédit : GMP

Sa famille l’a décrite comme ayant «le sourire le plus chaleureux» Crédit : MEN Media

Simon Goold, 51 ans, a également été accusé d’agression par pénétration.

Hier, il a comparu devant le tribunal de première instance de Manchester, où il a été placé en détention provisoire avant sa comparution devant le tribunal de la Couronne mardi.

Les proches de Lizzy ont déclaré aujourd’hui qu’elle “manquerait profondément” à tous ceux qui la connaissaient.

Dans une déclaration émouvante partagée par la police du Grand Manchester, ils ont déclaré: “Elizabeth était une jeune femme très heureuse et pétillante, qui aimait aider tout le monde.

“Elle adorait se promener dans des endroits comme Hartshead Pike, Dovestones et le long des canaux.

“Son endroit préféré était Blackpool, surtout à Halloween, pour voir toutes les décorations et les costumes que les gens portaient.

“Elizabeth avait le plus grand cœur que l’on puisse demander et le sourire le plus chaleureux.

“Elle nous a été enlevée trop tôt. Le monde n’avait pas appris l’amour qu’Elizabeth nous donnait.

“Elle manquera profondément à sa famille et à ses amis.”

Sa cousine avait précédemment écrit sur Facebook : “Je suis complètement sous le choc.

“Tu ne méritais pas ça. Le cœur brisé. Maintenant vole haut avec les anges.”

Et un ami a ajouté: “Elle a toujours été une fille pétillante et souriante.

“À quoi ce monde va-t-il arriver ? RIP Elizabeth.”

Les flics ont été appelés peu avant 9 h 15 le 25 août pour signaler qu’une femme était décédée dans un appartement de Manchester Road.

Un homme est ensuite arrivé au poste de police local et a été arrêté, soupçonné de meurtre.

La police a confirmé qu’elle ne recherchait personne d’autre en lien avec la mort de Lizzy.

Les informations doivent être transmises aux agents au 0161 856 6777 en citant l’incident 763 du 25/08/2022, ou de manière anonyme à Crimestoppers au 0800 555 111.