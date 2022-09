Une famille dévastée après qu’un garçon “aimant” de 9 ans a été tué après le renversement d’un 4X4 dans un “accident anormal”

LA FAMILLE d’un garçon de neuf ans décédé lors du renversement d’un 4×4 lors d’un parcours aventure tout-terrain a rendu hommage à leur fils “doux et aimant”.

Jake Allen est décédé dans l’accident d’horreur sur le site tout-terrain 4X4 de Coney Green Farm à Stourport-on-Severn, Worcs., Samedi après-midi.

Jake Allen, neuf ans, est décédé samedi après-midi

Little Jake voyageait dans un véhicule tout-terrain lorsqu’il s’est renversé

Une jeune fille a également été grièvement blessée dans ce qu’un témoin oculaire a qualifié d'”accident anormal”.

Sa famille a déclaré : « Nous sommes tous complètement dévastés par la perte de notre Jakey.

“Il pouvait sembler sérieux et calme au début, mais ensuite il affichait le plus beau des sourires, et avec ses proches, il était chaleureux et bavard.”

«Jakey aimait lire, jouer de la batterie, jouer et jouer au football avec ses amis. Il aimait son chien, Bobby, et tout ce qui concernait les animaux.”

Le jeune Jake laisse derrière lui sa soeur Lilli-Louise.

La famille a ajouté: “C’était un petit garçon si gentil, respectueux et aimant. Quand il ne faisait pas de vidéos avec sa sœur, il offrait toujours son aide à la maison.

“Il sortait souvent des faits aléatoires sur les oiseaux ou les plantes, nous ne savions jamais d’où il les tenait, mais quand nous les recherchions, il avait toujours raison.

“Lilli-Louise l’appelait son ‘petit ours en peluche’ et disait qu’il était ‘le meilleur petit frère et qu’il était fantastique en natation et qu’il était toujours comparé à un poisson’.

“Lilli-Louise, ainsi que toute la famille, l’aime et lui manque tellement.”

Les services d’urgence ont été envoyés sur le parcours tout-terrain à 16h45 samedi.

La police a déclaré qu’aucun autre véhicule n’était impliqué dans l’accident et que le garçon est décédé sur les lieux.

Une fille qui se trouvait dans le véhicule a également été blessée et emmenée à l’hôpital royal de Worcestershire.

Il est entendu que le garçon faisait partie d’un petit groupe privé d’invités de l’extérieur de la région.

Le conducteur aurait été un conducteur hors route accompli qui connaissait le site « comme sa poche ».

Les arceaux de sécurité installés sur le véhicule tout-terrain auraient empêché une tragédie encore plus grande.

Mais il peut être révélé comment le parcours d’aventure avait déjà été fustigé pour des lacunes en matière de sécurité.

Le parcours, qui est utilisé en privé par des groupes de 4×4 et de motos, a été critiqué lorsqu’un homme est décédé sur le site de 40 acres en 2007.

Adam Cluley, 16 ans, n’avait presque aucune expérience de conduite lorsqu’il a pris le contrôle d’un puissant Land Rover Tomcat qui a heurté un ravin et s’est renversé, tuant le passager Andrew Cooper, 29 ans.

La propriétaire du site, Patricia Crump, a été critiquée par un coroner qui a déclaré qu’aucune évaluation des risques n’avait été effectuée.

Le coroner du Worcestershire, Geraint Williams, a déclaré: «Il existe une obligation légale de diligence pour les personnes qui viennent sur un terrain privé.

« Il devait être évident qu’il s’agissait d’un groupe de particuliers avec un certain nombre de très jeunes enfants à partir de 12 ans. C’est choquant qu’il n’y ait pas eu de meilleurs contrôles en place.”

Un avis d’amélioration de la santé et de la sécurité a été signifié à Mme Crump, qui était en vacances lorsque la tragédie a frappé samedi.

La police de West Mercia lance un appel pour plus d’informations.

Un porte-parole a déclaré: “Vers 16h45 samedi, nous avons été appelés pour signaler une collision avec un seul véhicule à Coney Green Farm, Stourport-on-Severn.

«La police était présente aux côtés de collègues du service d’ambulance des West Midlands. Un véhicule tout-terrain s’est renversé et un passager, un garçon de 9 ans, est décédé sur les lieux.

«Le conducteur et trois autres passagers ont subi des blessures ne mettant pas leur vie en danger.

“Les officiers aimeraient entendre toute personne ayant des informations pertinentes.”