Une famille dévastée alors que des crues éclair laissent la maison centenaire d’OAP à Londres submergée «comme le Titanic» sous 3 pieds d’eau

Une FAMILLE a été « dévastée » après que des pluies torrentielles ont inondé leur maison sous trois pieds d’eau.

Le sous-sol de leur maison de quatre étages à Maida Vale, au nord-ouest de Londres, a été inondé par l’eau qui s’est déversée hier soir « comme le Titanic ».

La maison de la famille Humpry a été détruite par les inondations qui ont frappé l’ouest de Londres hier Crédit : Sophie Yerby

Leur maison était remplie de 3 pieds d’eau Crédit : Sophie Yerby

Ils ont pataugé dans les eaux usées jaillissant des toilettes et des tuyaux jusqu’à la maison où vivent quatre générations de la même famille – dont une arrière-arrière-grand-mère centenaire.

Les tapis, les meubles et les vêtements de l’appartement du sous-sol ont été détruits, avec un lit flottant dans une pièce immergée alors que des crues éclair bibliques ont frappé la capitale.

De précieuses photos de famille appartenant à Lilian Humphry, 100 ans, ainsi que son fauteuil roulant, ont également été détruites.

La famille a été « pétrifiée » lorsque la pluie s’est abattue vers 19 heures et qu’un voisin en larmes a sonné l’alarme après l’inondation de sa maison.

La petite-fille de Lilian, Sophie Yerby, 32 ans, a déclaré au Sun: « Cela montait assez rapidement. Nous avions vraiment peur de penser: » Qu’allons-nous faire, comment allons-nous la faire sortir? «

« Le pompier est venu et il a dit : ‘restez sur place, personne n’est autorisé à bouger’. Ce n’est que jusqu’à ce que notre voisin frappe et dise que son appartement avait été inondé.

« Nous avons tous couru en bas et il y avait alors environ deux pieds d’eau. Il ne faisait que couler à flots.

« C’était comme le Titanic, quand l’eau jaillissait. C’était affreux. L’eau montait par les égouts.

« Toute la maison est détruite. Nous avons dû jeter tous les lits, le fauteuil roulant de ma grand-mère, toutes ses précieuses photos, tous les actes de décès de son mari, tout.

Ils ont réussi à sauver certains de leurs biens – mais la plupart ont été détruits Crédit : Sophie Yerby

L’eau montait rapidement après de fortes pluies qui ont frappé la région Crédit : Sophie Yerby

« Tout ce qui avait de la valeur était en bas à cet étage. Nous étions pétrifiés. Cela montait et montait. C’était rapide. C’était jaillissant.

« Tout le monde était paniqué. J’étais au téléphone au 999. Il m’a fallu 20 minutes pour les joindre. Quand je suis arrivé, j’ai été mis en communication avec les West Midlands.

« Un camion de pompiers est venu dans la rue et il a commencé à nettoyer tous les drains. Ensuite, les drains ont commencé à descendre lentement. S’il n’y avait pas eu leur arrivée après environ une heure, ils auraient considérablement augmenté. »

Un mois de pluie est tombé en une heure la nuit dernière et les pompiers de Londres ont été inondés de plus de 1 000 appels d’inondations.

La famille a dû arracher la moquette et le parquet après qu’ils aient été saturés.

On craint maintenant que les rats n’envahissent les maisons touchées par les inondations après que les eaux usées se soient infiltrées dans les égouts et les toilettes.

La famille avait reçu des vœux d’anniversaire de la star anglaise Jordan Henderson pour le 100e anniversaire du fan anglais Lilian dimanche – le jour de la finale de l’Euro 2020.

Des photos et des vidéos choquantes montrent leur maison dévastée après les inondations – juste un jour après les célébrations d’anniversaire.

La mère de Sophie, Vicki Yerby, 68 ans, qui est l’une des soignantes de Lilian, vit dans l’appartement du bas de trois chambres avec sa mère dans la maisonnette à l’étage.

La famille a dû jeter ses affaires détruites dans la rue alors qu’elle nettoyait la maison en ruine.

La famille s’était précipitée pour sauver ses effets personnels des hautes eaux Crédit : Sophie Yerby

Lilian Humphry a fêté ses 100 ans dimanche Crédit : Le Soleil

Vicki a déclaré: « Apparemment, tous les drains ont été levés et il y a des rats et des souris qui arrivent.

« C’est dévastateur. Ma mère vit dans cette rue depuis 100 ans. Cela ne s’est jamais produit.

« Nous avons des photos des 50 dernières années et des lettres personnelles que nous avons dû jeter.

« Tous les tapis ont dû être posés. Sous celui-ci se trouve le parquet en bois que nous avions auparavant.

« Nous avons dû tout remonter jusqu’au béton pour le sécher. Il est monté jusqu’au papier peint. Nous avons dû retirer cela.

« AU MOINS NOUS NE NOYONS PAS »

« Il n’y a plus rien là-bas maintenant. Tous mes vêtements, tout est parti. Les lits sont tous partis, ils sont tous devant la maison.

« Ma petite-fille de sept ans était pétrifiée. Elle était bouleversée et pleurait.

« C’est incroyable. Au moins, nous ne nous sommes pas noyés. Ce qui est effrayant, c’est que nous savions que c’était aussi des eaux usées qui montaient des toilettes.

« Si l’un d’entre nous avait des coupures, nous pataugeions littéralement. Nous disions: » Faites attention. Vous devez faire attention aux eaux usées qui pénètrent dans les coupures.

« L’eau sortait des toilettes. C’était comme le Titanic. L’eau s’écoulait par les fentes des portes.

« Je suis allé dans ma chambre en pataugeant là-bas tout mon lit flottait comme les meubles du Titanic. »

Ils ont été obligés de tirer leurs tapis Crédit : Sophie Yerby

Quatre générations de la famille vivaient dans la maison Crédit : Sophie Yerby

Les effets personnels récupérés au sous-sol sont entassés au premier étage, la famille étant toujours incapable d’allumer l’électricité.

Les inondations de la nuit dernière ont touché toutes les maisons de la rue, ainsi que les écoles locales, a déclaré la famille.

Une page GoFundMe a été créée pour aider la famille et un ami qui a également été touché par les inondations.

Pendant ce temps, une autre famille vivant dans le Lancaster West Estate – juste en face de la tour Grenfell – a été forcée de fuir sa maison avec juste les vêtements sur le dos.

« NOUS SOMMES RETAUMATISÉS »

Joanna O’Connor a déclaré au Sun: « Je quittais le travail vers 17h30 et mon fils a appelé dans une détresse totale, criant et pleurant en disant » maman, la maison est inondée « .

« Il était dans sa chambre à l’avant de l’immeuble et notre voisin a commencé à frapper à notre porte d’entrée, nous disant de sortir.

«La voisine est une amie de la famille d’une des personnes qui s’est échappée de la tour Grenfell, alors bien sûr, elle était vraiment affligée et paniquée que des gens soient toujours à l’intérieur de leurs maisons.

« Mon fils a dit qu’il s’était levé pour ouvrir la porte et avait vu que notre porte arrière qui était en verre était recouverte d’eau noire. Il était en état de choc total et ne pouvait pas comprendre ce qui se passait.

« Toute la zone était couverte d’eau et d’égouts. Les drains refoulaient juste l’eau comme des fontaines, certains montaient jusqu’à des ruisseaux d’eau de 4 pieds qui montaient.

« Vous savez immédiatement que votre maison est détruite et que tout ce que vous possédez a disparu.

«Je suis un parent célibataire et je viens de trouver un emploi il y a six mois après la pandémie et nous nous remettions tout juste sur pied.

« Nous venions d’acheter un nouveau téléviseur pour le football et nous venions d’acheter un nouveau lave-vaisselle. Nous avons tout perdu”

Vous savez immédiatement que votre maison est détruite et que tout ce que vous possédez a disparu. Joanna O’Connor

« Notre voisine d’à côté est une dame âgée atteinte de diabète et de problèmes cardiaques et nous pouvions voir qu’elle était simplement assise sur une chaise dans sa maison entourée d’eaux usées parce qu’elle ne pouvait pas bouger.

« La femme d’un autre voisin accouchait à l’hôpital alors que sa maison était en train d’être détruite.

« Maintenant, elle n’a plus de maison où retourner et ils ont déjà trois jeunes enfants. »

Les inondations ont rappelé de terribles souvenirs aux résidents du domaine, qui ont perdu des membres de leur famille et des amis dans le tragique incendie de la tour Grenfell il y a quatre ans.

Joanna a ajouté : « Mon fils avait l’habitude d’aller à l’école sous la tour Grenfell et il a perdu six de ses amis dans l’incendie. Depuis, nous suivons une thérapie pour le TSPT.

« Cela nous a traumatisés. Hier, c’était ce que c’était cette nuit-là. Nous sommes tous debout. C’est les mêmes voisins. C’est encore nous qui nous soutenons et personne ne vient nous aider.

«Nous appelons la police, nous appelons le feu, nous appelons le conseil et personne ne venait. Je pense que le conseil est arrivé vers 19h30.

Un porte-parole du conseil de Kensington et Chelsea a déclaré : « Notre priorité est de nous assurer que les résidents qui ont été touchés par les inondations de la nuit dernière aient l’aide dont ils ont besoin. Pendant la nuit, nous avons placé 120 résidents dans des logements d’urgence et effectuons des réparations d’urgence aujourd’hui.

«Nous lançons des appels d’aide sociale aux résidents vulnérables et avons mis en place un centre à The Curve à North Kensington où les agents du Conseil sont sur place pour soutenir les personnes touchées.»