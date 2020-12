Les îles, un territoire britannique de près de 65 000 habitants, ont fait état de 316 infections et de deux décès, lundi. Seules les personnes préautorisées à entrer dans les îles Caïmans peuvent s’y rendre et doivent rester en quarantaine pendant 14 jours dans un établissement gouvernemental ou à domicile, si elles sont approuvées, selon le gouvernement britannique.

Mais les organisateurs de l’événement ont été informés que Mme Mack avait peut-être enfreint les règles et la police a été appelée, a déclaré son avocat. Mme Mack a été accusée d’avoir quitté son domicile pendant la période de quarantaine et M. Ramgeet a été accusé de l’avoir aidée et encouragée. Ils ont été condamnés à quatre mois de prison pour violation de la quarantaine.

Les proches de Mme Mack dans la banlieue d’Atlanta se sont efforcés de rassembler des lettres d’amis et de membres de la famille attestant de son caractère afin de faire annuler la sentence en appel, a déclaré Jeanne Mack, 68 ans.

Jeanne Mack a également écrit au président Trump pour obtenir de l’aide. Elle a reçu la semaine dernière une réponse du Bureau de la correspondance présidentielle indiquant que sa correspondance avait été transmise «à l’organisme fédéral compétent pour suite à donner».

Le juge Chapple a déclaré la semaine dernière devant le tribunal que «la gravité de la violation était telle que la seule peine appropriée aurait été celle d’emprisonnement immédiat», selon le Cayman Compass.

La famille et Skylar, une étudiante junior en pré-médecine, ne se font aucune illusion sur ce qui s’est passé, sa grand-mère a dit: Ce qu’elle a fait était mal.

«Je ferai tout pour vous ramener à la maison, et quand je vous amènerai ici, je vais vous botter les fesses», a déclaré Jeanne Mack. «Nous ne disons pas ‘pauvre Skylar innocent’. Nous disons simplement que la punition ne correspond pas au crime.

Skylar Mack et M. Ramgeet ont plaidé coupable d’avoir enfreint les règles de quarantaine et ont été initialement condamnés à 40 heures de travaux d’intérêt général et à une amende de 2 600 dollars des îles Caïmans (environ 3 000 dollars). Mais la peine a été augmentée la semaine dernière après que le procureur a fait appel, affirmant que les premières peines étaient «indûment indulgentes et erronées en principe».

Jeanne Mack a déclaré que si le panel de juges décidait mardi que son appel peut être poursuivi, la famille espère qu’elle sera libérée sous caution en attendant l’appel.